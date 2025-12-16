Η Motor Oil και το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» ένωσαν τις δυνάμεις τους, με στόχο τους 300.000 εθελοντές δότες μυελού των οστών

Στα ειδικά περίπτερα που στήθηκαν στηνστο Ηράκλειο, και στο, οι εθελοντές εργαζόμενοι της Motor Oil και του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» υποδέχτηκαν τους πολίτες που θέλησαν όχι μόνο να ενημερωθούν αλλά και να εγγραφούν ως νέοι δότες, μεγαλώνοντας μια αλυσίδα αγάπης και ζωής: το Εθνικό και Παγκόσμιο Αρχείο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών! Το παρών στο περίπτερα έδωσαν και εκπρόσωποι του αθλητικού και καλλιτεχνικού χώρου όπως οι, στηρίζοντας έτσι το έργο του Συλλόγου να δώσει ελπίδα ζωής στους ασθενείς που πάσχουν από κάποιο σοβαρό αιματολογικό νόσημα.Ο Όμιλος Motor Oil και οι εργαζόμενοί του με την δράση αυτή ταέχουν συνεισφέρει στην συγκέντρωση, τιμώντας μέσα από τον εθελοντισμό τη μνήμη και το έργο της αείμνηστης Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη, Ιδρύτριας του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», η οποία δημιούργησε μια μεγάλη αλυσίδα ελπίδας που συνεχίζεται δυναμικά.Σημειώνεται ότι από την ίδρυση του το 2012 μέχρι σήμερα, το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» έχει εγγράψει σχεδόν 200.000 εθελοντές δότες μυελού των οστών, 489 από τους οποίους έχουν βρεθεί συμβατοί. Με στόχο την συνεχήη δράση φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην επίτευξη του νέου στόχου του Συλλόγου: να εγγράψει 300.000 εθελοντές δότες μυελού των οστών, χαρίζοντας ελπίδα για ζωή σε συνανθρώπους μας.“Βάζουμε… τη ζωή ψηλά και Νέο Στόχο: 300.000 Εθελοντές Δότες Μυελού των Οστών».