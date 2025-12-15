Πυροτεχνήματα, 120.000 λαμπιόνια και Λένα Ζευγαρά live στον Πειραιά
Πυροτεχνήματα, 120.000 λαμπιόνια και Λένα Ζευγαρά live στον Πειραιά

Δείτε τα highlights από το χριστουγεννιάτικο πάρτι του My Radio 104.6 powered by Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο

Πυροτεχνήματα, 120.000 λαμπιόνια και Λένα Ζευγαρά live στον Πειραιά
Η νύχτα έγινε μέρα στον Πειραιά, όταν τα 120.000 λαμπιόνια του επιβλητικού χριστουγεννιάτικου δέντρου άναψαν και ο ουρανός φωτίστηκε από εντυπωσιακά πυροτεχνήματα.
Πυροτεχνήματα, 120.000 λαμπιόνια και Λένα Ζευγαρά live στον Πειραιά
Γιάννης Χατζηαλέξης Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά, Ματθαίος Ματθαίου, Chief Sales & Marketing Play Stores, HL & Operations Officer του ΟΠΑΠ, Ανδριάνα Ζαρακέλη, Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Τουρισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Πειραιά
Πυροτεχνήματα, 120.000 λαμπιόνια και Λένα Ζευγαρά live στον Πειραιά
Η ομάδα του ΟΠΑΠ

Με τη φαντασμαγορική γιορτή του My Radio 104.6 – powered by Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο – η πόλη μπήκε και επίσημα σε χριστουγεννιάτικο mood. Χιλιάδες κόσμου κατέκλυσαν την Πλατεία Δημοτικού Θεάτρου και τους γύρω δρόμους για να απολαύσουν αυτή τη μοναδική βραδιά, η οποία κορυφώθηκε με τη συναυλία της εκρηκτικής Λένας Ζευγάρα που μετέτρεψε την καρδιά του Πειραιά σε ένα ζωντανό μουσικό hotspot.
Πυροτεχνήματα, 120.000 λαμπιόνια και Λένα Ζευγαρά live στον Πειραιά
Η φαντασμαγορική γιορτή του My Radio 104.6 powered by Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο
Πυροτεχνήματα, 120.000 λαμπιόνια και Λένα Ζευγαρά live στον Πειραιά
Πυροτεχνήματα, 120.000 λαμπιόνια και Λένα Ζευγαρά live στον Πειραιά
Πυροτεχνήματα, 120.000 λαμπιόνια και Λένα Ζευγαρά live στον Πειραιά
Πυροτεχνήματα, 120.000 λαμπιόνια και Λένα Ζευγαρά live στον Πειραιά
Πυροτεχνήματα, 120.000 λαμπιόνια και Λένα Ζευγαρά live στον Πειραιά

Δείτε τα highlights αυτής της μοναδικής γιορτής, με πρωταγωνιστές τη λάμψη, τη μουσική και τη χριστουγεννιάτικη μαγεία που έφεραν στον Πειραιά το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο και ο My Radio 104.6:
Πυροτεχνήματα, 120.000 λαμπιόνια και Λένα Ζευγαρά live στον Πειραιά
Η Λένα Ζευγαρά on stage
Πυροτεχνήματα, 120.000 λαμπιόνια και Λένα Ζευγαρά live στον Πειραιά
Πυροτεχνήματα, 120.000 λαμπιόνια και Λένα Ζευγαρά live στον Πειραιά
Πυροτεχνήματα, 120.000 λαμπιόνια και Λένα Ζευγαρά live στον Πειραιά
Xmas party και Λένα Ζευγαρά στον Πειραιά από τον 104,6 powered by Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο!


18+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα
