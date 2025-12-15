Nova: Πρωταγωνιστεί στις Χρυσές Σφαίρες

• Η ταινία «Sentimental Value» απέσπασε 8 Υποψηφιότητες μεταξύ αυτών: Καλύτερη Ταινία στην κατηγορία Δράμα, Καλύτερη Σκηνοθεσία, Καλύτερο Σενάριο, Καλύτερη Ηθοποιός (Renate Reinsve), Καλύτερος Β’ Ανδρικός Ρόλος (Stellan Skarsgård), Καλύτερη Β’ Γυναικεία Ερμηνεία (Elle Fanning & Inga Ibsdotter Lilleaas), Καλύτερη Ξενόγλωσση ταινία.

H ταινία «Sentimental Value» του Joachim Trier ξεχωρίζει με 8 υποψηφιότητες και ακολουθούν οι ταινίες «Hamnet» με 6 υποψηφιότητες, «Wicked: For Good!» με 5 υποψηφιότητες, καθώς «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου, «The Secret Agent», «Marty Supreme» από 3 υποψηφιότητες η κάθε μία, ενώ οι ταινίες «Song Sung Blue» και Sorry» και «Baby» από μία υποψηφιότητα η κάθε μία.