Παθήσεις Μαστού: Η σημασία της πρόληψης

Πολλές γυναίκες πλέον επισκέπτονται τον ειδικό και πραγματοποιούν τακτικούς προληπτικούς ελέγχους, κατανοώντας τη σημασία τους για την έγκαιρη διάγνωση. Το μήνυμα είναι σαφές: οι προληπτικοί έλεγχοι είναι ένα πολύτιμο «δώρο» και δεν πρέπει να παραλείπονται, ανεξαρτήτως ηλικίας ή απουσίας συμπτωμάτων.«Για γυναίκες που δεν ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου, οι προληπτικοί έλεγχοι ξεκινούν συνήθως μετά τα 40, με βασική εξέταση τη μαστογραφία. Εφόσον προκύψει ανάγκη, μπορούν να γίνουν και συμπληρωματικές εξετάσεις όπως υπερηχογράφημα ή μαγνητική τομογραφία. Ωστόσο, η μαγνητική δεν είναι απαραίτητη για όλες. Χρησιμοποιείται κυρίως σε γυναίκες με πολύ πυκνό μαστό ή για την παρακολούθηση της απόκρισης σε θεραπείες, όπως η χημειοθεραπεία.Για γυναίκες νεότερης ηλικίας (20-25 ετών), ο έλεγχος γίνεται μόνο αν εντοπιστεί κάποιο εύρημα με την αυτοψηλάφηση. Συνήθως πρόκειται για ακίνδυνες καταστάσεις, όπως κύστες ή αδενικές μεταβολές που σχετίζονται με την έμμηνο ρύση. Ωστόσο, όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, ο έλεγχος πρέπει να ξεκινάει τουλάχιστον 10 χρόνια νωρίτερα από την ηλικία στην οποία διαγνώστηκε η συγγενής (π.χ. η μητέρα)», τονίζει η κ.«Ο γονιδιακός έλεγχος έχει μπει δυναμικά στο προσκήνιο για γυναίκες με ισχυρό οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού ή με συγγενείς πρώτου βαθμού που νόσησαν σε νεαρή ηλικία. Η διαδικασία περιλαμβάνει την εξέταση για μεταλλάξεις σε γονίδια όπως τα γνωστά BRCA1 και BRCA2, αλλά και σε πολλά άλλα που σχετίζονται με τον καρκίνο του μαστού. Γι’ αυτό και είναι σημαντικό να ζητείται ο πλήρης έλεγχος (full panel) και όχι μόνο τα βασικά γονίδια.Η απόφαση για τον γονιδιακό έλεγχο δεν πρέπει να λαμβάνεται ελαφρά τη καρδία. Προηγείται πάντα γενετική συμβουλευτική, ώστε η γυναίκα να είναι ενήμερη για τις πιθανές επιπτώσεις ενός θετικού αποτελέσματος και τις διαθέσιμες επιλογές – από αυξημένη παρακολούθηση έως και προφυλακτική μαστεκτομή», προσθέτει η ειδικός.«Πέρα από την αυτοψηλάφηση, υπάρχουν και άλλα σημάδια που θα πρέπει να κινητοποιήσουν μια γυναίκα να απευθυνθεί σε ειδικό:- Αλλαγές στο δέρμα του μαστού, όπως ερυθρότητα ή όψη «φλούδας πορτοκαλιού»- Εμφάνιση «λακκουβίτσας» ή τραβήγματος του δέρματος σε συγκεκριμένο σημείο- Ασυμμετρία κατά την ανύψωση των χεριών- Ψηλαφητά εξογκώματα στον μαστό ή στη μασχάληΑυτά τα συμπτώματα μπορεί να υποδηλώνουν ακόμη και επιθετικές μορφές καρκίνου και η έγκαιρη διάγνωση είναι καθοριστική για την επιτυχία της θεραπείας», επισημαίνει.Η σημασία των οργανωμένων κέντρων μαστού