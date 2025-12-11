Nova και nrg συνεργάζονται για να προσφέρουν ενέργεια και ακόμα πιο προσιτό Internet στους καταναλωτές

Η Nova, μέλος της United Group, και η nrg, μέλος του Ομίλου Motor Oil, ανακοινώνουν μια νέα στρατηγική συνεργασία, ενισχύοντας το κοινό τους όραμα να προσφέρουν πραγματική αξία στους καταναλωτές