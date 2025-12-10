Ανακαίνιση με την υπογραφή της Λακιώτης
ADVERTORIAL

Κορυφαία ποιότητα και υψηλή αισθητική σε κάθε λεπτομέρεια!

Η Λακιώτης ολοκλήρωσε πρόσφατα ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο ανακαίνισης πολυτελούς κατοικίας στην Κάντζα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων υψηλής ποιότητας που αναβάθμισαν ουσιαστικά την αρχιτεκτονική και λειτουργική ταυτότητα του χώρου.

Με επιλογές που περιλαμβάνουν μεγάλων διαστάσεων πλακίδια σε υφή μαρμάρου, σύγχρονα είδη υγιεινής από κορυφαίους διεθνείς οίκους και καινοτόμες λύσεις εξοικονόμησης νερού, το έργο αποδεικνύει τη δέσμευση της Λακιώτης στην προσφορά αξιόπιστων και αισθητικά άρτιων λύσεων στους πελάτης της. Το Τμήμα Έργων της Λακιώτης συνεργάστηκε στενά με την αρχιτεκτονική ομάδα, εξασφαλίζοντας απόλυτη αρμονία υλικών και design, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της ως βασικού συνεργάτη σε έργα υψηλών απαιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.lakiotis.gr
