Ο Λάκης Γαβαλάς μετατρέπει την Ερμού σε πασαρέλα με το «Κόκκινο Χαλί» και το ταμπεραμέντο του
Ο Λάκης Γαβαλάς μετατρέπει την Ερμού σε πασαρέλα με το «Κόκκινο Χαλί» και το ταμπεραμέντο του
Στιγμές fun και λάμψης powered by ΣΚΡΑΤΣ
Το πιο απρόσμενο pop-up της σεζόν έκαναν ο Λάκης Γαβαλάς με το «Κόκκινο Χαλί» του. Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, fashion expert και κριτής του GNTM έστρωσε – κυριολεκτικά – κόκκινο χαλί στον πιο πολυσύχναστο δρόμο της Αθήνας, την οδό Ερμού, και μετέτρεψε τους περαστικούς σε πρωταγωνιστές μιας απρόσμενα glamorous στιγμής. Με γιορτινή διάθεση και expert tips για λάμψη ενόψει Χριστουγέννων, ο Λάκης Γαβαλάς, μέσα από τη διαδικτυακή εκπομπή του «Κόκκινο Χαλί», με χορηγό το ΣΚΡΑΤΣ, μετέτρεψε τη βόλτα στο κέντρο της πόλης σε … red carpet glory.
Δείτε το βίντεο:
18+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα
Δείτε το βίντεο:
18+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE