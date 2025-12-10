Γυναίκες Επιχειρηματίες στον Κλάδο HORECA: Προκλήσεις, Ευκαιρίες και Δράσεις Ενδυνάμωσης

Το Female Founders Hub @ Hospitality, από το WHEN με τη συνεργασία της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, χαρτογράφησε τις ανάγκες των γυναικών επιχειρηματιών και σχεδιάζει στοχευμένες δράσεις για τη στήριξη και την ανάπτυξή τους