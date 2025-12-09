Η Τίνα Μιχαηλίδου στη λίστα των "20under40 Social Media"

Σε μια ιδιαίτερα λαμπερή βραδιά στο Grand Hyatt Athens, στο πλαίσιο των Social Media Awards, η Τίνα Μιχαηλίδου βρέθηκε ανάμεσα στους 20 καλύτερους επαγγελματίες κάτω των 40 ετών στο χώρο των social media, κερδίζοντας μια θέση στη λίστα “20under40 Social Media 2025” του Marketing Week