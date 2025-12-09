Εξαιρετική παρουσία της #teamGarminGreece στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης 25άρας πισίνας στην Πολωνία

Η #teamGarminGreece ολοκλήρωσε με ιδιαίτερα θετικό πρόσημο τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης σε πισίνα 25μ. που πραγματοποιήθηκε στο Λούμπλιν της Πολωνίας μεταξύ 2-7 Δεκεμβρίου





Η Άρτεμις Βασιλάκη και η Άννα Ντουντουνάκη βρέθηκαν μια ανάσα από τα μετάλλια, καταλαμβάνοντας αμφότερες την 4η θέση στα 1500μ ελεύθερο και τα 100μ πεταλούδα αντίστοιχα και μάλιστα σημείωσαν νέα πανελλήνια ρεκόρ γυναικών στην πορεία.



Άννα Ντουντουνάκη

Ο Απόστολος Σίσκος επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη σταθερή εξέλιξή του, με πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών και παρουσία στον τελικό των 200μ ύπτιο, ενώ η Γεωργία Δαμασιώτη παρουσίασε μεγάλη σταθερότητα στην πεταλούδα, συνδυάζοντας τελικό και νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ του στιλ.



Απόστολος Σίσκος

Γεωργία Δαμασιώτη Κλείσιμο

Ο Δημήτρης Μάρκος συνέχισε τις δυνατές εμφανίσεις του στις μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις με συμμετοχή στον τελικό των 800μ ελεύθερο και ένα νέο πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών στα 200μ ελεύθερο, ενώ η Νικόλ Παυλοπούλου βελτίωσε από δύο φορές τα πανελλήνια ρεκόρ στα 100μ και στα 200μ μεικτή, υπογραμμίζοντας την πολύ μεγάλη αγωνιστική της πρόοδο.



Δημήτρης Μάρκος

Η συνολική παρουσία των αθλητών της Garmin Greece στο Λούμπλιν ανέδειξε τον επαγγελματισμό, την προσήλωση και τη συνεχή προσπάθειά τους για βελτίωση και επιβεβαίωσε τη δυναμική της ομάδας σε διεθνές επίπεδο.



Η Νάνσυ Ζαμπέλη, Διευθύντρια Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Garmin Greece, τόνισε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την εικόνα που παρουσίασε η #teamGarminGreece στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι αθλητές μας ανταγωνίστηκαν ισάξια την ευρωπαϊκή ελίτ, πετυχαίνοντας σημαντικές επιδόσεις και νέα πανελλήνια ρεκόρ. Στη Garmin πιστεύουμε στη δύναμη της προσπάθειας και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε έμπρακτα τους αθλητές μας, ώστε να εξελίσσονται και να διεκδικούν ακόμη υψηλότερους στόχους».



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ #teamGarminGreece



Άρτεμις Βασιλάκη



- 4η θέση | 1500μ ελεύθερο | 15:51.78 (νέο πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών & Κ23)



- 7η θέση | 800μ ελεύθερο | 8:24.53 (8:20.02 πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών & Κ23 στον προκριματικό)



- 17η θέση | 400μ ελεύθερο | 4:07.44



Άννα Ντουντουνάκη



- 4η θέση | 100μ πεταλούδα | 56.74 (56.66 νέο πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιτελικό)



- 9η θέση | 50μ πεταλούδα | 25.25 (25.04 νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο swim-off)



Απόστολος Σίσκος



- 6η θέση | 200μ ύπτιο | 1:50.26 (πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών & Κ23)



- 15η θέση | 200μ πεταλούδα | 1:54.75



Γεωργία Δαμασιώτη



- 7η θέση | 200μ πεταλούδα | 2:06.62 (2:05.79 νέο πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών & Κ23 στον ημιτελικό)



- 10η θέση | 100μ πεταλούδα | 57.26



Δημήτρης Μάρκος



- 8η θέση | 800μ ελεύθερο | 7:43.59 (φετινό ρεκόρ 7:39.17 στον προκριματικό)



- 14η θέση | 400μ ελεύθερο | 3:41.31



- 26η θέση | 200μ ελεύθερο | 1:43.82 (νέο πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών)



Νικόλ Παυλοπούλου



- 12η θέση | 200μ μεικτή | 2:09.27 (νέο πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών)



- 15η θέση | 100μ μεικτή | 1:00.00 (νέο πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών)



- 27η θέση | 50μ πρόσθιο | 30.87 (ατομικό ρεκόρ)



Photo Credits: Sia Κare Sports

09.12.2025, 14:00