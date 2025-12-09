29η Τελετή Αποφοίτησης IST College

Κλείσιμο

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η 29η Τελετή Αποφοίτησης του IST College, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, στο εντυπωσιακό Αμφιθέατρο «ΕΡΜΗΣ» του ΕΒΕΑ. Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου ανέδειξε τον συμβολικό δεσμό του Κολλεγίου με τον επιχειρηματικό κόσμο και τη δυναμική μετάβαση των αποφοίτων στη νέα επαγγελματική τους πορεία. Την εκδήλωση χαιρέτισε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα Σοφία Ζαχαράκη.Με την παρουσία τους τίμησαν την τελετή: η Υφυπουργός Τουρισμού, κα Άννα Καραμανλή, η Α’ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ και Πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, κα Σοφία Κουνενάκη–Εφραίμογλου, ο Managing Director των Ella Resorts, κ. Γιώργος Σταματίου, η Διευθύντρια Εκπαίδευσης του British Council, κα Κατερίνα Φέγγαρου. Ιδιαίτερα συγκινητική υπήρξε η παρουσία του Ιδρυτή του IST College και Επίτιμου Προέδρου του ΕΒΕΑ, κ. Δρακούλη Φουντουκάκου, ο οποίος τίμησε με την παρουσία του την ξεχωριστή αυτή ημέρα.Οι πτυχιούχοι των Σχολών Επιχειρήσεων και Οικονομικών, Τουρισμού & Φιλοξενίας, Πληροφορικής, Ανθρωπιστικών Σπουδών και Ψυχολογίας, ολοκλήρωσαν τον κύκλο σπουδών τους στα διεθνώς αναγνωρισμένα προγράμματα των Swansea University, Wrexham University, Catholic University of Lyon, Collège de Paris και IDRAC Business School. Σε μια ατμόσφαιρα συγκίνησης και υπερηφάνειας, οι απόφοιτοι παρέλαβαν τα πτυχία τους, έτοιμοι να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να συμβάλουν ενεργά στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και αγοράς εργασίας.Εξαιρετικά σημαντικό ήταν το μήνυμα της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κας Σοφίας Ζαχαράκη, η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε ότι οι ειδικότητες του IST College είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, εξασφαλίζοντας αποφοίτους έτοιμους να ενταχθούν άμεσα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η Υπουργός ανέδειξε τη συνεργασία του IST College με το Swansea University και τις προοπτικές που ανοίγει η ενίσχυσή της, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της τουριστικής εκπαίδευσης που οδηγεί σε αξιόλογες και υψηλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της χώρας. Κλείνοντας, απηύθυνε θερμές ευχές και συγχαρητήρια στους αποφοίτους και στο IST College για τη μακροχρόνια προσφορά του στη νέα γενιά.Στον χαιρετισμό της η Α’ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ, κα Σοφία Κουνενάκη–Εφραίμογλου, χαρακτήρισε την ημέρα της αποφοίτησης ως ένα σημαντικό ορόσημο στη ζωή κάθε νέου ανθρώπου. Τόνισε ότι το πτυχίο δεν αποτελεί απλώς μια ακαδημαϊκή κατάκτηση, αλλά μια απόδειξη στοχοθεσίας, συνέπειας και προσωπικής εξέλιξης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι με διάθεση για δια βίου μάθηση, ευελιξία και υπευθυνότητα, οι νέοι μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση του παραγωγικού μέλλοντος της Ελλάδας, προσδίδοντας αξία όπου κι αν επιλέξουν να δραστηριοποιηθούν. Κλείνοντας, συνεχάρη θερμά όλους τους αποφοίτους, ενθαρρύνοντάς τους να πορεύονται με ποιότητα, μεράκι και πίστη στις δυνατότητές τους.Η εκπρόσωπος του Swansea University, Associate Dean (International), Faculty of Medicine, Health and Life Science, Professor Lisa Wallace, εξέφρασε βαθιά τιμή για την παρουσία της στην τελετή, υπογραμμίζοντας την εξαιρετική συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με το IST College. Τόνισε την υψηλή ακαδημαϊκή ποιότητα των προγραμμάτων, την άριστη εκπαιδευτική εμπειρία που προσφέρει το IST College και τη σπουδαία προσπάθεια των αποφοίτων, οι οποίοι πλέον ανήκουν στην κοινότητα ενός πανεπιστημίου που κατατάσσεται στις 30 κορυφαίες θέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και στις 300 καλύτερες διεθνώς.Κλείνοντας, συνεχάρη θερμά τους νέους αποφοίτους, επισημαίνοντας ότι θα αποτελούν για πάντα μέλη της οικογένειας του Swansea University.Ο απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος Executive MBA, CEO της TUS Air και εκπρόσωπος των αποφοίτων, κος Πάνος Βογιατζής, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς το IST College για το υποστηρικτικό ακαδημαϊκό περιβάλλον που προσφέρει, καθώς και προς το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό για την καθοριστική συμβολή τους στην ολοκλήρωση των σπουδών. Τόνισε τη σημασία της συνεχούς μάθησης, της προσωπικής εξέλιξης και της υπευθυνότητας στις επιλογές που διαμορφώνουν την πορεία κάθε ανθρώπου. Αναγνώρισε επίσης τη στήριξη των οικογενειών και των αγαπημένων προσώπων, υπογραμμίζοντας ότι η σημερινή επιτυχία αποτελεί την απαρχή ενός νέου, δημιουργικού κεφαλαίου για όλους τους αποφοίτους.Στην ομιλία της, η Managing Director του IST College, κυρία Δάφνη Φουντουκάκου, υπογράμμισε τη σημασία της δύναμης της επιλογής στη διαμόρφωση της προσωπικής και επαγγελματικής πορείας των νέων αποφοίτων, τονίζοντας ότι «όλα στη ζωή μας είναι αντανάκλαση των επιλογών μας». Επεσήμανε ότι η αποφοίτηση δεν αποτελεί ένα τέλος, αλλά την αρχή ενός νέου εαυτού που οι απόφοιτοι επιλέγουν συνειδητά να γίνουν, καλώντας τους να πορεύονται με υπευθυνότητα, θάρρος κι ενθουσιασμό.Αναφέρθηκε επίσης στη φιλοσοφία του IST College, σύμφωνα με την οποία «ανεξάρτητα από την ειδικότητα, ο φοιτητής μαθαίνει να σκέφτεται και να λειτουργεί επιχειρηματικά», ενώ ενθάρρυνε τους νέους να γιορτάζουν τις μικρές και μεγάλες τους νίκες και να αναγνωρίζουν την πρόοδό τους.Το IST College εκφράζει τη βαθιά υπερηφάνειά του για τους αποφοίτους του, τιμώντας την αφοσίωση, την επιμονή και την ακαδημαϊκή τους πορεία. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους για αυτό το σημαντικό επίτευγμα!Η τελετή ολοκληρώθηκε με ένα εορταστικό cocktail στο φουαγιέ του Αμφιθεάτρου, όπου απόφοιτοι, καθηγητές, στελέχη και προσκεκλημένοι αντάλλαξαν ευχές, συζήτησαν για τα επόμενα βήματα και μοιράστηκαν στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.