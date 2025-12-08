Αffidea Ελλάδος - Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κλείσιμο

Τοκαι ηανακοινώνουν με ιδιαίτερη ικανοποίηση και αίσθημα ευθύνης τηντους στο πλαίσιο του Προγράμματοςεπιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση τηςγια όλους τους νέους.Η υπογραφή της νέας συμφωνίας πραγματοποιήθηκε τηνστο διαγνωστικό κέντρο Affidea Πατησίων. Η ανανέωση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς συμπίπτει με τον μήνα αφιερωμένο στηνενισχύοντας την ευαισθητοποίηση γύρω από θέματα σεξουαλικής και γενικότερης υγείας των νέων.Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Affidea και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ προσφέρουνστους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, παρέχοντας πρόσβαση σεΣτόχος της πρωτοβουλίας είναι η, μέσα από υπεύθυνη ενημέρωση, πρόληψη και φροντίδα της υγείας τους σε ασφαλές και προνομιακό περιβάλλον.Κατά την υπογραφή της συμφωνίας, η Πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ,ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της Affidea και ενημερώθηκε διεξοδικά για το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρει ο Όμιλος.Με την υπογραφή της συνεργασίας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Affidea Ελλάδος κ. Θεόδωρος Καρούτζος δήλωσε: «Η ανανέωση της συνεργασίας μας με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στη νέα γενιά. Για εμάς στην Affidea, η πρόσβαση των νέων σε αξιόπιστες, ασφαλείς και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας δεν είναι απλώς προτεραιότητα – είναι ευθύνη. Η σύμπραξη αυτή αντανακλά τις κοινές μας αξίες και τη δέσμευση για τη διαρκή στήριξη των νέων ανθρώπων, προσφέροντάς τους τα εφόδια για μια ζωή με υγεία, ασφάλεια και ενημέρωση.»Σχετικά με τη συνεργασία, η κ. Ροκοφύλλου δήλωσε:«Η ανανεωμένη συνεργασία μας με τον Όμιλο Affidea αποτελεί μιαμε στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης των νέων σε. Μέσω του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, οι νέοι αποκτούν ουσιαστικές ευκαιρίες για ενημέρωση, πρόληψη και αυτοφροντίδα, αξιοποιώντας προνομιακές συνθήκες. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η δράση αυτή πραγματοποιείται κατά τον μήνα πρόληψης του HIV/AIDS, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για θέματα σεξουαλικής υγείας και λοιμωδών νοσημάτων. Πρόκειται για μια ουσιαστική επένδυση στο μέλλον των νέων, που συνδυάζει την προστασία της υγείας τους με την υπεύθυνη ενημέρωση και ενδυνάμωσή τους.»Η ανανεωμένη συνεργασία ΙΝΕΔΙΒΙΜ – Affidea επιβεβαιώνει τη δέσμευση των δύο φορέων για τησε θέματα υγείας, αναδεικνύοντας τηνΤο πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» αποτελεί ένα εργαλείο συνεργασίας των χωρών της Ευρώπης, το οποίο προσφέρει σημαντικά μειωμένες τιμές σε υπηρεσίες και προϊόντα για τους νέους σε περισσότερες από 35 χώρες στην Ευρώπη και παράλληλα προάγει την ενεργοποίηση και την αυτονόμησή τους Συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EYCA (European Youth Card Association) με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης.Στην Ελλάδα το πρόγραμμα υλοποιείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων. Σύμφωνα με το Ν.4115/30.1.2013 αποτελεί τον Εθνικό Φορέα για την Υλοποίηση Δράσεων, Προγραμμάτων και Έργων για τη Διά Βίου Μάθηση και τη Νέα Γενιά, με έμφαση στη στήριξη των νέων στην επαγγελματική τους διαδρομή, την ανάδειξη και στήριξη της καινοτομίας και κινητικότητας