Σε μια βραδιά γεμάτη χρώμα και Holiday διάθεση ο οίκος Kurt Geiger εγκαινίασε το πρώτο του Flagship Store στην Ελλάδα

Το κατάστημα μεταμορφώθηκε σε ένα winter fantasy με live στούντιο φωτογράφισης από τον φωτογράφο μόδας Κοσμά Κουμιανό σε ένα χιονισμένο αλπικό τοπίο εμπνευσμένο από την holiday καμπάνια της KURT GEIGER.Οι καλεσμένοι από τον χώρο του επιχειρείν όπως οι Σάμι Φάις και Κωνσταντίνος Λεμονής, της μόδας και της showbiz όπως οι Μαρίνα Βερνίκου, Σταματίνα Τσιμτσιλή, Λίλα Κουντουριώτη, Κρις Μπέτα, Μαλβίνα Παυλοπούλου, Ορσαλία Παρθένη, Έβελυν Καζαντζόγλου, Κάτια Δέδε, Κωνσταντίνα Πλιάτσικα, Ραφαέλα Ψαρρού, Άννα Πρέλεβιτς, Χρυσάνθη Κουρούπη, Χρυσιάννα Ανδριοπούλου, Ηρακλής Τσουζίνοφ, Όλγα Ντάλλα, Θεοπίστη Πουρλιοτοπούλου είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις signature τσάντες, αξεσουάρ και παπούτσια του οίκου καθώς και να γνωρίσουν τα στελέχη της KURT GEIGER Fabiola Ferraro, General manager EMEA και Manal Al Arkousi, Senior Account Executive.Η Holiday συλλογή με statement τσάντες, faux fur λεπτομέρειες, μεταλλικές πινελιές και bold après ski style παρουσιάστηκε με festive drinks και DJ-set σε μια ατμόσφαιρα που έβαλε στον αθηναϊκό χάρτη το playful spirit της KURT GEIGER.Κεντρική διάθεση:KURT GEIGER STORE GOLDEN HALL , 1ος όροφοςMore: info@thisisplay.gr