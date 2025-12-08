Νέα παγκόσμια αναγνώριση για τον Όμιλο Sani/Ikos στα World Travel Awards 2025
Νέα παγκόσμια αναγνώριση για τον Όμιλο Sani/Ikos στα World Travel Awards 2025
Τριπλή κορυφαία διάκριση για το Sani Resort και συνεχιζόμενη πρωτιά για τα Ikos Resorts
Ο ξενοδοχειακός Όμιλος Sani/Ikos, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια χρονιά την ηγετική του θέση στον πολυτελή τουρισμό παγκοσμίως, κατέκτησε νέες κορυφαίες διακρίσεις στα World Travel Awards 2025, τον σημαντικότερο διεθνή θεσμό βραβείων, που κάθε χρόνο αναδεικνύει τις βέλτιστες πρακτικές και την αριστεία στον κλάδο της φιλοξενίας.
Στο πλαίσιο της φετινής βράβευσης, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Grand Final Gala Ceremony στο Μπαχρέιν το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025, το Sani Resort απέσπασε τέσσερα νέα βραβεία, σημειώνοντας ένα ορόσημο στην ιστορία του θεσμού, καθώς κανένα άλλο θέρετρο δεν έχει διατηρήσει τόσες συνεχόμενες διακρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πολυτελές resort στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής αναγνωρίστηκε για έβδομη χρονιά ως ο κορυφαίος προορισμός στον κόσμο για οικογενειακές διακοπές υψηλού επιπέδου, κερδίζοντας το βραβείο “World’s Leading Family & Beach Resort”, ενώ για έκτη συνεχή χρονιά επιβραβεύτηκε για τις πρωτοβουλίες του στον τομέα της αειφορίας και της προώθησης του βιώσιμου τουρισμού ως “World’s Leading Luxury Green Resort”. Για την πολιτιστική συνεισφορά του, μέσα από τα διεθνούς φήμης φεστιβάλ Sani Festival και Sani Gourmet, που κάθε χρόνο προσελκύουν καλλιτέχνες και σεφ παγκόσμιας εμβέλειας, το Sani Resort κέρδισε, για τέταρτη διαδοχική χρονιά, τον τίτλο του “World’s Leading Cultural Destination Resort”. Επιπλέον, τα φετινά βραβεία ανέδειξαν, για ακόμη μία φορά, το πολυτελές θέρετρο του Ομίλου Sani/Ikos σε “Europe’s Leading Family Resort 2025”.
Ταυτόχρονα, τα Ikos Resorts διατήρησαν, για δεύτερη συνεχή χρονιά, τον τίτλο του “World’s Leading Luxury All-Inclusive Resort Brand”, ενώ για πρώτη χρονιά φέτος τους απονεμήθηκε ο τίτλος του «World's Leading Luxury Green All-Inclusive Resort Brand» - δύο σημαντικές διακρίσεις για το καινοτόμο μοντέλο της all-inclusive πολυτελούς φιλοξενίας, που εισήγαγε και διέδωσε διεθνώς ο Όμιλος Sani/Ikos και το οποίο συνδυάζει τη ζεστή, αυθεντική φιλοξενία, τις εξατομικευμένες υπηρεσίες πέντε αστέρων, τη βραβευμένη γαστρονομία και τη δέσμευση στη βιωσιμότητα.
Με 12 ιδιόκτητα θέρετρα πέντε αστέρων σε Ελλάδα και Ισπανία και τέσσερα νέα Ikos Resorts υπό ανάπτυξη σε Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία, που θα λειτουργήσουν έως το 2029, ο Όμιλος Sani/Ikos συνεχίζει να επενδύει στον πολυτελή, βιώσιμο τουρισμό της Μεσογείου, αναδεικνύοντας τη φιλοξενία, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα ως θεμελιώδεις αξίες της ανάπτυξής του.
Τριπλή διάκριση για το Sani Resort
Στην καρδιά της Χαλκιδικής, το Sani Resort συνεχίζει, εδώ και πάνω από 50 χρόνια, να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολυτελή οικογενειακό τουρισμό μέσα στη φύση. Αναγνωρισμένο και φέτος ως “World’s Leading Family & Beach Resort”, αλλά και ως “Europe’s Leading Family Resort 2025”, το Sani εκτείνεται σε ένα φυσικό καταφύγιο 4.000 στρεμμάτων που περιβάλλεται από πευκοδάση, προστατευόμενους υγρότοπους και παραλίες βραβευμένες με Γαλάζια Σημαία. Οι επισκέπτες μπορούν να πάρουν μέρος σε δραστηριότητες στη φύση, σε θαλάσσια και υπαίθρια σπορ ή ακόμη να συμμετάσχουν στις ακαδημίες Rafa Nadal Tennis Centre, Chelsea FC Football Academy και Bear Grylls Survival Academy, ενώ Kids Clubs του θερέτρου προσφέρουν ασφάλεια και δημιουργική ψυχαγωγία για όλες τις ηλικίες.
Με σταθερή δέσμευση στη βιωσιμότητα, το έξι φορές βραβευμένο ως “World’s Leading Luxury Green Resort Sani Resort” Sani Resort εφαρμόζει μέσω του προγράμματος Sani Green ολοκληρωμένες δράσεις για την κλιματική ουδετερότητα, την κυκλική οικονομία και την υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων. Ως το πρώτο ανθρακικά ουδέτερο θέρετρο στην Ελλάδα, το Sani χρησιμοποιεί ηλεκτρικό αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στοχεύοντας σε μηδενικές εκπομπές έως το 2030 - ορόσημο δε αποτελεί η λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου της Ενεργειακής Κοινότητας στην Χαλκιδική, το οποίο ήδη καλύπτει το 40% της ετήσιας ηλεκτρικής κατανάλωσης των ξενοδοχείων του Ομίλου σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Παράλληλα, το Sani υλοποιεί καινοτόμες πρακτικές, όπως ανακύκλωση 26 διαφορετικών υλικών, κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων, ανακύκλωση νερού για άρδευση των κήπων και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, στοχεύοντας σε μηδενικά απόβλητα προς τους ΧΥΤΑ και πλήρη κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης έως το τέλος του 2025. Παράλληλα, επενδύει σε προγράμματα μελέτης και προστασίας της Μεσογειακής βιοποικιλότητας, όπως οι υγρότοποι, η θαλάσσια ζωή στο Αιγαίο και οι επικονιαστές, ενώ υποστηρίζει περισσότερους από 60 κοινωφελείς οργανισμούς ετησίως για την ενδυνάμωση των παιδιών και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
Η εμπειρία στο Sani Resort ολοκληρώνεται με τη μακρόχρονη σύνδεσή του με τον πολιτισμό και τη γαστρονομία, που το έχουν καθιερώσει ως “World’s Leading Cultural Destination Resort” εδώ και τέσσερα χρόνια. Από το 1992, το Sani Festival έχει φιλοξενήσει περισσότερες από 400 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες και θρύλους της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως οι Andrea Bocelli, Plácido Domingo, UB40, Tom Jones και Bonnie Tyler, ενώ το Sani Gourmet συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα φεστιβάλ fine dining της Μεσογείου, προσελκύοντας βραβευμένους σεφ, όπως οι Massimo Bottura και Ana Roš, και συνδυάζοντας την υψηλή γαστρονομία με τα τοπικά προϊόντα, την αυθεντική φιλοξενία και την ομορφιά της Χαλκιδικής.
Ηγετική θέση των Ikos Resorts στον παγκόσμιο all-inclusive τουρισμό
Τα Ikos Resorts, με επτά βραβευμένα θέρετρα σε Ελλάδα και Ισπανία και τέσσερα νέα θέρετρα πέντε αστέρων σε Κρήτη, Χαλκιδική, Μαρμπέλα και Αλγκάρβε να ενισχύουν το αποτύπωμα του Ομίλου, συνεχίζουν να επαναπροσδιορίζουν την all-inclusive πολυτέλεια και τη δέσμευση στη βιωσιμότητα, κατακτώντας για δεύτερη συνεχή χρονιά τον τίτλο “World’s Leading Luxury All-Inclusive Resort Brand” και για πρώτη χρονιά τον τίτλο «World's Leading Luxury Green All-Inclusive Resort Brand».
Σε όλα τα Ikos Resorts οι επισκέπτες απολαμβάνουν εξαιρετικές εμπειρίες και παροχές, αποκλειστικά σχεδιασμένες για οικογένειες και ενήλικες, όπως μενού από βραβευμένους σεφ με αστέρια Michelin, 300 επιλεγμένες ετικέτες κρασιών από όλο τον κόσμο, 24ωρη υπηρεσία δωματίου, kids’ clubs και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μπορούν, ακόμη, να ανακαλύψουν την τοπική κουζίνα σε επιλεγμένα εστιατόρια με την υπηρεσία «Ikos Dine Out», αλλά και να εξερευνήσουν τον κάθε προορισμό με ηλεκτρικά αυτοκίνητα Tesla, μέσω της δωρεάν υπηρεσίας «Local Drive Adventure», να απολαύσουν πεζοπορίες στη φύση ή να επισκεφθούν πολιτιστικά αξιοθέατα με δωρεάν εισιτήρια μουσείων.
Περισσότερες πληροφορίες για το Sani Resort: https://sani-resort.com/gr
Περισσότερες πληροφορίες για τα Ikos Resorts: https://ikosresorts.com/el/
