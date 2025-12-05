Από το «Μα» στο «Μαμά» και από το «Μπα» στο «Μπαμπά»

Η νέα καμπάνια για το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για το δημογραφικό