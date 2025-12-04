Smashed: Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές σε όλη την Ελλάδα για τους κινδύνους της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 11.500 μαθητές σε 250 σχολεία έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Τα αποτελέσματα του Smashed αξιολογούνται και πιστοποιούνται από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ESG και σε ευθυγράμμιση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, αναφορικά με την υγεία και την ευημερία των νέων