MCM Liz Shopper: Η επιστροφή μιας σύγχρονης κλασσικής
Η MCM παρουσιάζει με υπερηφάνεια τη νέα Liz Shopper, ένα διαχρονικό, εμβληματικό σχέδιο που επιστρέφει ανανεωμένο και πλήρως προσαρμοσμένο στον σύγχρονο τρόπο ζωής
Η MCM παρουσιάζει τη νέα Liz Shopper, ένα από τα πιο αγαπημένα της σχέδια που επιστρέφει ανανεωμένο, πιο ευέλικτο και απόλυτα σύγχρονο. Καθώς το brand οδεύει προς τον εορτασμό των 50 χρόνων του, η νέα Liz επανασυστήνεται συνδυάζοντας κληρονομιά, λειτουργικότητα και σύγχρονη αισθητική.
Σχεδιασμένη για να ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας, η νέα Liz διαθέτει ευρύχωρο εσωτερικό με θήκες για laptop, planner και όλα τα απαραίτητα. Το μεγαλύτερο «μυστικό» της όμως είναι η αποσπώμενη εσωτερική θήκη που μετατρέπεται σε ένα κομψό clutch, ιδανικό για βραδινές εξόδους, δείπνο ή ποτό. Ένας σχεδιασμός δύο σε ένα, δημιουργημένος για γυναίκες που θέλουν η τσάντα τους να είναι τόσο δυναμική όσο και οι ίδιες.
Η ανανεωμένη Liz αναδεικνύει την εκλεπτυσμένη τεχνοτροπία της MCM, με καμβά Visetos, φυσικά δερμάτινα στοιχεία, λεπτομέρειες όπως d-ring για charms, προστατευτικά δερμάτινα “πόδια” και μεταλλική πλακέτα με χαραγμένο λογότυπο σε επιχρυσωμένο ή επιμεταλλωμένο με ασήμι φινίρισμα. Διατίθεται σε ποικιλία χρωμάτων και μεγεθών, τονίζοντας τον χαρακτήρα της σύγχρονης πολυχρηστικότητας, στοιχείο που αντικατοπτρίζεται και στη playful, AI-driven καμπάνια της.
Περισσότερο από μια τσάντα, η Liz Shopper είναι ο καθημερινός σύμμαχος κάθε γυναίκας. Θα τη βρείτε στην MCM boutique καθώς και σε επιλεγμένα συνεργαζόμενα καταστήματα.
@MCMGREECE #MCMGREECE
Η MCM στην Ελλάδα
MCM Boutique
Xanthou 2 Kolonaki, 106 73 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 7225910 · store.athens@mcmworldwide.com
MCM, στο Attica / City Link
Πανεπιστημίου / Panepistimiou area
MCM, στο Attica / Golden Hall
Golden Hall, Kifisias Ave 37A, 151 23 Maroussi
MCM, στο Attica / Mediterranean Cosmos
11km National Road Thessaloniki – Moudania, 57001 Thessaloniki
MCM, στο Attica / Τσιμισκή
Tsimiski 48-50, 546 23 Thessaloniki
MCM, σε καταστήματα Καλογήρου
