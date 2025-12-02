Εγκαίνια Poliform Space από τη Δελούδης - Αποκλειστικό showroom στο κατάστημα Αλίμου

Marco Viola, Βάνα Δελούδη, Κωνσταντίνος Δελούδης, Γιάννης Δελούδης, Gaia Spinelli

Τάσος Ζέππος, Χρύσανθος Πανάς

Διακόσιοι καλεσμένοι, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι των Μέσων, διακεκριμένοι επαγγελματίες του κλάδου αλλά και λάτρεις του design, επισκέφθηκαν τον εκθεσιακό χώρο συνολικής επιφάνειας 330 τ.μ., στα κοσμοπολίτικα νότια προάστια της Αττικής, για να γνωρίσουν από κοντά τις ολοκληρωμένες προτάσεις της Poliform.Το εντυπωσιακό showroom δύο επιπέδων -ισόγειο και ημιόροφος- που φιλοξενείται στο επιβλητικό κατάστημαστον, μετουσιώνει τη φιλοσοφία της Poliform για, θεμελιώδεις αξίες που την έχουν κατατάξει ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες επίπλων παγκοσμίως. Ο νέος χώρος που εγκαινιάστηκε παρουσία της Gaia Spinelli, δεύτερη γενιά των ιδρυτών της Poliform, επισφραγίζει τη μακρόχρονη συνεργασία του οίκου με τον Δελούδη, ηγέτη στον τομέα του design furniture στην Ελλάδα για περισσότερα από 50 χρόνια.Από την είσοδο κιόλας, οι μεγάλες βιτρίνες αποκαλύπτουν τον εκλεπτυσμένο σχεδιασμό και τη χαρακτηριστική αισθητική των συλλογών Poliform, αποδίδοντας το ιδανικό μιας ολιστικής κατοικίας. Ο χώρος φιλοξενεί νέα προϊόντα αλλά και διαχρονικά best sellers, όπως:- Δύο καθιστικά με τα, που δημιουργούν αίσθηση φιλοξενίας και ζεστασιάς.- Μία, με τους καναπέδες, το τραπέζικαι τις καρέκλες- Δύο κουζίνεςκαι, σχεδιασμένες για να καλύπτουν τις ανάγκες ακόμη και των πιο απαιτητικών χρηστών.Στον πρώτο όροφο το σκηνικό αλλάζει: η πιο ιδιωτική ζώνη υπνοδωματίου και ντουλάπας αναδεικνύει τη λειτουργικότητα και την αισθητική αρμονία του συστήματος SenzaFine, δημιουργώντας έναν χώρο που αποπνέει ισορροπία και ηρεμία.Ο νέος χώροςέρχεται να ενισχύσει την παρουσία του ιταλικού brand στην ελληνική αγορά, υπογραμμίζοντας παράλληλα την πολυετή στρατηγική συνεργασία των δύο ηγετικών εταιρειών στον τομέα του luxury design, που δεσμεύονται προς το πιστό κοινό τους με ένα κοινό όραμα: τη διαμόρφωση χώρων που εκφράζουν