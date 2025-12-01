Ο μεγάλος διαγωνισμός eBILL της ΕΥΔΑΠ παρατείνεται έως τις 9 Ιανουαρίου 2026

Η ΕΥΔΑΠ προχωρά σε παράταση, μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2026, στον μεγάλο διαγωνισμό eBill, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος και της μεγάλης ανταπόκρισης των πελατών της στην ενεργοποίηση της υπηρεσίας eBILL