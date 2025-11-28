Πως η COSMOTE TELEKOM ένωσε δρομείς, θεατές και αξίες στο κορυφαίο δρομικό γεγονός
Τεράστια επιτυχία, παγκόσμια απήχηση, αισιοδοξία, πάθος και μια συναρπαστική «ωδή» στον αθλητισμό που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο, μαζί με την αυθόρμητη χαρά του τερματισμού και της συμμετοχής: Αυτά είναι μερικά από όσα αφήνει πίσω του ο πρόσφατος, 42ος Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, στον οποίο συμμετείχαν περίπου 72.800 δρομείς από όλον τον κόσμο
Μια αθλητική συνάντηση διεθνούς ακτινοβολίας, που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 8-9 Νοεμβρίου και στήριξε η COSMOTE TELEKOM ως Μεγάλος Χορηγός του ΣΕΓΑΣ.
Στον μεγαλύτερο αγώνα δρόμου της χρονιάς, η COSMOTE TELEKOM έδωσε ρυθμό και ενέργεια μέσα από ένα σύνολο δράσεων, επιβεβαιώνοντας ότι στηρίζει σταθερά τον αθλητισμό και τα ιδεώδη που πρεσβεύει. Με μία από τις μεγαλύτερες εταιρικές συμμετοχές στους αγώνες δρόμου, με χορευτές, ομάδες κρουστών και πνευστών, αλλά και με εθελοντές που εμψύχωναν τους δρομείς σε όλη τη διαδρομή.
