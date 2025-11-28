«Γεφυρώνοντας» τη γνώση και την έρευνα με τη βιομηχανική παραγωγή

Κλείσιμο

Το επιστημονικό προσωπικό και η ερευνητική δραστηριότητα στη χώρα μας, μπορεί να είναι υψηλού επιπέδου, όμως συχνά αυτό δεν μετουσιώνεται σε πράξη, προκειμένου να επιτευχθεί ουσιαστική σύνδεση με τη βιομηχανική παραγωγή.Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις δεν έχουν πολλές φορές τη δυνατότητα για πρόσβαση σε χώρους δοκιμών, οι οποίοι να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και την απαραίτητη τεχνογνωσία, ώστε να πειραματιστούν, να επαληθεύσουν και να προσαρμόσουν καινοτόμες λύσεις, προτού προχωρήσουν σε κάποια επένδυση. Αυτό «μεταφράζεται» σε υψηλό ρίσκο, αυξημένο κόστος και σπατάλη χρόνου για τις επιχειρήσεις, μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον στο οποίο καλούνται να ενισχύουν συνεχώς την ανταγωνιστικότητά τους.«Γέφυρα» σε αυτό ακριβώς το «κενό», μεταξύ έρευνας και βιομηχανικής εφαρμογής, φιλοδοξεί να αποτελέσει o νέος υπερσύγχρονος βιομηχανικός κόμβος «TEST BEFORE INVEST FACILITY», τον οποίο ίδρυσε και πρόσφατα εγκαινίασε το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνίας και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών (ΕΜΠ), στο Κορωπί. Σε μία στρατηγική βιομηχανική περιοχή δηλαδή, που αποτελεί έδρα πολλών σημαντικών ελληνικών βιομηχανιών και η οποία ταυτόχρονα προσελκύει το επενδυτικό ενδιαφέρον διεθνών κολοσσών.Στους δύο ορόφους του, έχουν αναπτυχθεί εργαστήρια διεθνών προδιαγραφών και φιλοξενείται εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας για εφαρμογές Industry 5.0. που σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν υψηλού επιπέδου βασική και εφαρμοσμένη έρευνα. Δίνοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα για τη διεξαγωγή δοκιμών μεγάλης κλίμακας και την εγκατάσταση βιομηχανικού εξοπλισμού, σε συνθήκες οι οποίες προσομοιάζουν την πραγματική παραγωγή.Στον χώρο, ο οποίος εξοπλίστηκε και λειτουργεί με ίδια κεφάλαια και ευρωπαϊκή συνδρομή στεγάζονται οι πιλοτικές δραστηριότητες περισσότερων από 200 ερευνητών του Ινστιτούτου. Είναι ανοιχτή στους φοιτητές του ΕΜΠ, επιτρέποντάς τους να εφαρμόσουν στην πράξη, τη γνώση και την έρευνα μέσα σε πραγματικές βιομηχανικές συνθήκες.Παράλληλα, στοχεύει να φέρει την επιστημονική γνώση πιο κοντά με την αγορά και τις ελληνικές επιχειρήσεις καθώς είναι διαθέσιμη για τη φιλοξενία ερευνητών από διάφορα πεδία. Μάλιστα, από τους πρώτους κιόλας μήνες λειτουργίας του, ο χώρος φιλοξενεί τον τεχνοβλαστό CogniSensus του ΕΠΙΣΕΥ, που αναπτύσσει τεχνολογίες αισθητήρων, ανάλυσης δεδομένων και αυτοματισμού για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Επίσης έχει ήδη αναπτυχθεί συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και την εταιρεία ΗΡΑΚΛΗΣ για την εφαρμογή IMMERGE, στο πλαίσιο της καμπάνιας «Μάθε να το κάνεις σωστά».«Βασική επιδίωξή μας είναι να ενδυναμώσει το ίδιο το μέλλον της ελληνικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας αλλά και να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και συνεργασίας για όλους όσοι πιστεύουν στη δύναμη της έρευνας να αλλάζει την κοινωνία» όπως υπογραμμίζει ο Δρ Άγγελος Αμδίτης, Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης του ΕΠΙΣΕΥ και οραματιστής της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας.Ο πρωτοποριακός για τα ελληνικά δεδομένα χώρος, διαθέτει ευφυή συστήματα διαλογής (Smart Sorting Systems) που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη και αλγορίθμους βαθιάς μάθησης (deep learning) για ταξινόμηση υλικών μέσω πολυφασματικών, υπερφασματικών, ακτινολογικών (X-ray) και οπτικών δεδομένων καθώς και εξειδικευμένους βιομηχανικούς διαχωριστές (Industrial Sorters) για ρεύματα όπως ξύλο, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί και απόβλητα κατασκευών.