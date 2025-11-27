Metropolitan Hospital: Νέα εποχή στη ρομποτική χειρουργική με το da Vinci Single Port

Κλείσιμο

Σήμερα, γίνεται ένα ακόμη ένα βήμα μπροστά, με την ρομποτική χειρουργική μίας οπής και το νέο υπερσύγχρονο ρομποτικό σύστημα da Vinci Single Port (SP).Το Metropolitan Hospital, ένα από τα πιο σύγχρονα και τεχνολογικά προηγμένα θεραπευτήρια της Ευρώπης, με μια από τις κορυφαίες ομάδες ρομποτικών χειρουργών στις ουρολογικές επεμβάσεις, γίνεται το πρώτο στην Ελλάδα που αποκτά το μοναδικό σύστημα da Vinci Single Port (SP). Πρόκειται για την πιο πρόσφατη και ταυτόχρονα την πιο εξελιγμένη γενιά ρομποτικής χειρουργικής,. Με την απόκτησή του, η χώρα αποκτά πρόσβαση στη χειρουργική τεχνολογία του μέλλοντος σήμερα.Η συμβατική λαπαροσκοπική ή ρομποτική χειρουργική απαιτεί πολλαπλές τομές στην κοιλιά, από τις οποίες εισάγονται τα χειρουργικά εργαλεία. Με το da Vinci SP η επέμβαση πραγματοποιείται μέσω, από όπου εισάγονται. Όλες οι κινήσεις εκτελούνται από τον χειρουργό, με απόλυτη ακρίβεια, σταθερότητα και τρισδιάστατη εικόνα του χειρουργικού πεδίου.Η τεχνολογία αυτή προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής, αλλά με ακόμη μικρότερο τραύμα. Το αποτέλεσμα: λιγότερος πόνος, ελάχιστη απώλεια αίματος και ταχύτερη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες.Το σύστημα da Vinci SP είναι το μοναδικό ρομποτικό σύστημα μίας οπής παγκοσμίως. Έχει λάβει έγκριση από τον FDA για ουρολογικές επεμβάσεις και χρησιμοποιείται με ασφάλεια στις ΗΠΑ εδώ και 3-4 χρόνια. Το 2024 εγκρίθηκε και για την Ευρώπη και ήδη λειτουργεί σε χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Ελβετία και η Ιταλία.Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε περιορισμένους χώρους, με 360° ανατομική πρόσβαση, χωρίς ανάγκη αλλαγής θέσης του μηχανήματος. Αυτό προσφέρει όχι μόνο ταχύτητα αλλά και ευελιξία, επιτρέποντας στον χειρουργό να φτάνει με ευκολία σε σημεία που παλαιότερα ήταν τεχνικά δυσκολότερο.Η ρομποτική χειρουργική μίας οπής δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά κυρίως τα οφέλη που φέρνει στον ασθενή:: Διατηρεί την ευλυγισία και την ανεξαρτησία κινήσεων του συμβατικού ρομποτικού συστήματος πολλαπλών οπών (Endo-Wrist), υπερέχοντας σε σχέση με το απλό λαπαροσκοπικό σύστημα.: Η μοναδική εξωτερική οπή μειώνει σημαντικά την εσωτερική τραυματική επιφάνεια και τον μετεγχειρητικό πόνο.: Οι επεμβάσεις γίνονται εξωπεριτοναϊκά και σε ουδέτερη θέση ασθενούς, μειώνοντας κινδύνους όπως αναπνευστικές επιπλοκές, μετεγχειρητικές λοιμώξεις ή κακώσεις.: Επιτρέπει ασφαλείς επεμβάσεις σε ασθενείς με αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα και σε όσους έχουν χειρουργηθεί στο παρελθόν στην κοιλιά.: Το ελάχιστο χειρουργικό τραύμα και η ουδέτερη θέση του ασθενούς μειώνουν σημαντικά την αναισθησιολογική επιβάρυνση, επιτρέποντας ασφαλείς επεμβάσεις ακόμη και σε εξαιρετικά παχύσαρκους ασθενείς.