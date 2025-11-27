HL/SKIN: Η νέα σειρά περιποίησης της Herbalife παρουσιάστηκε σε ένα μοναδικό K-beauty press event

Απαλό, αφρώδες τζελ καθαρισμού, εμπνευσμένο από την κορεάτικη φιλοσοφία περιποίησης, που καθαρίζει σε βάθος χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα. Απομακρύνει μακιγιάζ, ρύπους και περίσσεια σμήγματος, αφήνοντας το δέρμα καθαρό, απαλό και ανανεωμένο.Hero ingredient: Γλυκερίνη – συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας και χαρίζει λεία αίσθηση μετά τον καθαρισμό.Βασικά οφέλη:- Καθαρισμός χωρίς ξηρότητα- Υποστήριξη ανανέωσης επιδερμίδας- Κατάλληλο για όλους τους τύπους- Χωρίς parabens & θειικά άλαταΕλαφρύς ορός κορεάτικης φιλοσοφίας που χαρίζει φωτεινότητα, ομοιόμορφο τόνο και ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό, προσφέροντας υγιή και λαμπερή όψη.Hero ingredients:- Νιασιναμίδη – βελτιώνει την ομοιομορφία και τη φωτεινότητα- Βιταμίνη Β5 – βοηθά στη διατήρηση της υγρασίας- Γλυκερίνη – ενισχύει την ενυδάτωση και τον φραγμόΒασικά οφέλη:- Μείωση ατελειών & σημαδιών γήρανσης- Βελτίωση λείανσης & λάμψης- Ταχείας απορρόφησης με πρακτικό σταγονόμετρο- Χωρίς parabensΤαχείας απορρόφησης σύνθεση για την ευαίσθητη περιοχή των ματιών, που ενυδατώνει, λειαίνει και φωτίζει, στοχεύοντας σε λεπτές γραμμές και ξηρότητα.Hero ingredients:- Αδενοσίνη & Νιασιναμίδη – συμβάλλουν στη μείωση ρυτίδων- Σκουαλάνιο – «κλειδώνει» την υγρασία- Φυσικά έλαια & βούτυρα – θρέψη & άνεσηΒασικά οφέλη:- Ενίσχυση φωτεινότητας- Λεία, ξεκούραστη όψη- Κατάλληλη για χρήση κάτω από μακιγιάζ- Χωρίς parabensΠλούσια ενυδατική κρέμα κορεάτικης φιλοσοφίας που στοχεύει στις ρυτίδες και ενισχύει την ελαστικότητα της επιδερμίδας σε βάθος, χαρίζοντας πιο λεία και σφριγηλή όψη.Hero ingredients:- Αδενοσίνη & Νιασιναμίδη – συμβάλλουν στη μείωση ρυτίδων- Βιταμίνη Β5 – ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό & την απαλότηταΒασικά οφέλη:- Σύσφιξη & ελαστικότητα- Παρατεταμένη ενυδάτωση- Βελούδινη υφή με εύκολη απορρόφηση- Χωρίς parabensΕλαφριά ενυδατική λοσιόν που προσφέρει 24ωρη ενυδάτωση χωρίς λιπαρότητα, αφήνοντας την επιδερμίδα απαλή, λεία και άνετη από την πρώτη χρήση.Hero ingredients:- 6% Σκουαλάνιο – μακράς διάρκειας ενυδάτωση- Γλυκερίνη – υποστήριξη υγρασίας & απαλότηταςΒασικά οφέλη:- Άμεση απορρόφηση- Βελούδινη υφή- Χωρίς parabens