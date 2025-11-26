Αντώνης Ρέμος και Χρήστος Μάστορας: Η πιο λαμπερή συνάντηση του χειμώνα ξεκίνησε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στο NOX ATHENS

Κλείσιμο

Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, η πρεμιέρα του σπουδαίου μουσικού σχήματος έγινε πραγματικότητα και το αποτέλεσμα ήταν… συγκλονιστικό! Πλήθος κόσμου κατέκλυσε από νωρίς το NOX ATHENS. Από την πρώτη νότα μέχρι το τελευταίο ρεφρέν, το κοινό τραγουδούσε, χόρευε και αποθέωνε τους δύο καλλιτέχνες! Κάθε τραγούδι γινόταν χορός. Κάθε ρεφρέν – σύνθημα. Κάθε στιγμή – εμπειρία!Οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες δημιούργησαν μια εμπειρία αντάξια των προσδοκιών: ερμηνείες υψηλού επιπέδου, μοναδικά ντουέτα, διαχρονικά τραγούδια, ανατρεπτικές εναλλαγές, αποθεωτικές ερμηνείες και δυναμικές σκηνικές παρουσίες σε μια παραγωγή που θύμιζε διεθνές μουσικό event δημιούργησαν μια άλλη διάσταση στη νυχτερινή διασκέδαση…Ο Αντώνης Ρέμος, με τη βαθιά, χαρακτηριστική φωνή του και τις διαχρονικές επιτυχίες του που αγγίζουν τις καρδιές μας, και ο Χρήστος Μάστορας, πιο ώριμος και δημιουργικός από ποτέ, γεμάτος ένταση, πάθος και εκρηκτική ενέργεια, ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα πρόγραμμα που ξεπέρασε κάθε προσδοκία και απέδειξε πως δικαίως αναμένεται, και φέτος, να γίνει σημείο αναφοράς στη διασκέδαση της νυχτερινής Αθήνας!Στο πλευρό τους η Μαριάννα Παπαμακαρίου, που με τη αυθεντική λαϊκή της χροιά κέρδισε το χειροκρότημα του κόσμου, θυμίζοντας ερμηνεύτριες μια άλλης εποχής.Η παράσταση — σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Γιώργου Λύρα — άφησε άφωνο το κοινό: εντυπωσιακοί φωτισμοί, σύγχρονη σκηνική προσέγγιση και ένα concept που θύμιζε κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τις ορχήστρες διηύθυναν οι Γιάννης Δίσκος και Παύλος Καλτουρουμίδης, δίνοντας ήχο, ένταση και δύναμη σε κάθε λεπτό του show.Φέτος, το NOX, του ομίλου Μαροσούλη - Κοταρίδη, ο πιο εμβληματικός προορισμός της νυχτερινής διασκέδασης, ανακοινώνει και την αποκλειστική συνεργασία του με το διεθνώς αναγνωρισμένο γαστρονομικό brand BeefBar, φέρνοντας στην εμπειρία του live, ένα νέο επίπεδο γεύσης και premium dining.Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το BeefBar δημιουργεί, αποκλειστικά signature πιάτα, ειδικά σχεδιασμένα για το περιβάλλον και τον ρυθμό της νυχτερινής εξόδου – συνδυάζοντας την κοσμοπολίτικη αισθητική του brand με το μοναδικό vibe του NOX.