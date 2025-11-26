Stoiximan: στοχευμένες πρωτοβουλίες για το Υπεύθυνο Παιχνίδι

Κλείσιμο

Με την αφορμή αυτή, η εταιρεία παρουσιάζει τον ολοκληρωμένο τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει την προστασία των παικτών και τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης προβληματικών συμπεριφορών.Για τη Stoiximan, το Υπεύθυνο Παιχνίδι είναι αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής της λειτουργίας και θεμέλιο όλων των συστημάτων, εργαλείων και διαδικασιών της. Η προσέγγιση της εταιρείας στο Responsible Gaming βασίζεται σε τέσσερις αλληλένδετους πυλώνες:. Κοινός παρονομαστής όλων είναι η διασφάλιση ενός όσο το δυνατόν ασφαλέστερου περιβάλλοντος παιχνιδιού, με έμφαση στην προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων.Η Stoiximan έχει αναπτύξει ένα πλήρες σύνολο εργαλείων αυτοπροστασίας για τα μέλη της, όπως όρια κατάθεσης, απώλειας και διάρκειας παιχνιδιού, λειτουργίες προσωρινής παύσης (Time-Out) και αυτοαποκλεισμού, καθώς και αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις κατά την προσέγγιση των προσωπικών ορίων. Παράλληλα, εφαρμόζει πολιτικές που περιορίζουν αυθόρμητες συμπεριφορές, ενισχύοντας τον αυτοέλεγχο των παικτών.Σε τεχνολογικό επίπεδο, η εταιρεία αξιοποιεί προηγμένες μεθοδολογίες ανάλυσης δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το εργαλείο RG-AID, ένα σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης μη ασφαλών μοτίβων συμπεριφοράς, το οποίο επιτρέπει παρεμβάσεις πρόληψης όταν αυτές κρίνονται αναγκαίες.Παράλληλα, η Stoiximan δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση των εργαζομένων της και ειδικά των ομάδων που βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με τους παίκτες. Οι εκπρόσωποι εξυπηρέτησης εκπαιδεύονται συστηματικά σε θέματα Υπεύθυνου Παιχνιδιού, ώστε να αναγνωρίζουν ενδείξεις προβληματικής συμπεριφοράς και να καθοδηγούν τους παίκτες στα κατάλληλα εργαλεία και δομές υποστήριξης.Η εταιρεία συνεργάζεται επιπλέον με πιστοποιημένους οργανισμούς και συμβουλευτικές δομές, προσφέροντας στους παίκτες που το χρειάζονται πρόσβαση σε ανεξάρτητη, εξειδικευμένη υποστήριξη, όταν υπάρχει ανησυχία για απώλεια ελέγχου ή προβληματική σχέση με τα τυχερά παιχνίδια., δήλωσε σχετικά:«Το Υπεύθυνο Παιχνίδι δεν είναι απλώς ακόμη μια πολιτική συμμόρφωσης, αλλά το πλαίσιο μέσα στο οποίο σχεδιάζουμε και λειτουργούμε το σύνολο της δραστηριότητάς μας. Ως εταιρεία που δραστηριοποιείται σε έναν αυστηρά ρυθμιζόμενο κλάδο, έχουμε την ευθύνη να υπερβαίνουμε τις τυπικές κανονιστικές απαιτήσεις και να επενδύουμε σε μηχανισμούς πρόληψης, έγκαιρης ανίχνευσης και ουσιαστικής προστασίας των παικτών. Η European Safer Gambling Week είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε αυτή τη διαρκή μας δέσμευση, η οποία ισχύει για εμάς 365 ημέρες τον χρόνο».Η συμμετοχή της Stoiximan στην European Safer Gambling Week επιβεβαιώνει τον σταθερό προσανατολισμό της εταιρείας σε ασφαλείς και υπεύθυνες πρακτικές, καθώς και τη βούλησή της να συμβάλει σε έναν ουσιαστικό δημόσιο διάλογο για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και τους θεσμικούς φορείς.