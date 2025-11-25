H νέα capsule συλλογή Coca Cola είναι έτοιμη να την αγαπήσεις και να την μοιραστείς

Αντλώντας έμπνευση από την αγάπη και την δημιουργικότητα η συνεργασία συνδέει τις βασικές αρχές των δύο iconic brands. Η δημιουργία του community και η δύναμη της αυτοέκφρασης είναι βαθιά ριζωμένες αξίες στο DNA της Converse και εδώ συναντούν τον οπτιμισμό αλλά και το togetherness της Coca-Cola σε μια vintage inspired συλλογή.Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκεται η πιο απλή ιδέα: κάθε ιστορία αξίζει να την μοιραστείς.Ο καλλιτέχνης Vince Staples φέρνει με την αυθεντικότητα του τα δύο brands μαζί ως "Chuck" και πρωταγωνιστεί στην καμπάνια, με Director τoν Bradley Calder και φωτογράφο τον Sam Balaban.H Converse που ιδρύθηκε το 1908 και η Coca-Cola το 1886 έχουν αφήσει το αποτύπωμα τους- από τα γήπεδα του μπάσκετ μέχρι τις συναυλίες και τα campus. Σήμερα, η σχεδιαστική τους κατεύθυνση συνδυάζεται σε μια συλλογή που ξυπνάει το συναίσθημα της νοσταλγίας παραμένοντας αφοσιωμένη στο παρόν. Παπούτσια, ρούχα και αξεσουάρ ακολουθούν κλασσικές γραμμές αλλά ταυτόχρονα η συλλογή κλείνει το μάτι στη νέα γενιά και την προσκαλεί να τα ανακαλύψει. Η συλλογή Converse x Coca-Cola χρησιμοποιεί τα αναγνωρισμένα χρώματα και διαχρονικά γραφικά σχέδια των δύο brands: λευκό, κόκκινο και την ανοιχτή πράσινη απόχρωση των vintage μπουκαλιών.Πρωταγωνιστής της συλλογής είναι το Chuck 70 στο χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα διακοσμημένο με το iconic ribbon της Coca-Cola και την σήμα κατατεθέν γραμματοσειρά της. Ένα σχέδιο για συλλέκτες, δημιουργούς και connoisseurs με διαχρονική αύρα. Το κλασσικό Chuck Taylor All Star βγαίνει σε τέσσερα χρώματα που αντιστοιχούν σε αγαπημένες Coca Cola γεύσεις: κόκκινο, ασημί, λευκό και μαύρο.Customizable στοιχεία όπως τα κορδόνια, οι εσωτερικοί πάτοι και το chevron star, επιτρέπουν στον καθένα να δώσει την προσωπική του πινελιά στα αγαπημένα του παπούτσια. Η συλλογή περιλαμβάνει hoodies και t-shirts που συνδυάζουν τα δύο εμβληματικά λογότυπα και χαρίζουν ένα twist στα καθημερινά outfits.