To efood παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης efood bonus powered by Mastercard, που κάνει κάθε παραγγελία ακόμα πιο απολαυστική

Μέσα από το efood bonus powered by Mastercard, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, οι χρήστες συγκεντρώνουν πόντους κάθε φορά που πραγματοποιούν τις παραγγελίες τους με κάρτα Mastercard, τους οποίους μπορούν να εξαργυρώνουν σε επιλεγμένα καταστήματα και supermarket. Οι πόντοι υπολογίζονται βάσει της αξίας κάθε παραγγελίας, με τη δυνατότητα επιπλέον επιβράβευσης μέσα από ειδικές ενέργειες και challenges.Κάθε 10€ πληρωμής με Mastercard για τις καθημερινές παραγγελίες αντιστοιχούν σε 5 πόντους, ενώ η ολοκλήρωση αποστολών και special achievements δίνουν επιπλέον πόντους, με κάθε 100 πόντους να αντιστοιχούν σε 1€ για αγορές στα supermarkets και σε τοπικά καταστήματα.Επιπλέον, έως και την Κυριακή 30/11, όλοι οι πόντοι που κερδίζουν οι χρήστες με τις συναλλαγές τους μέσω Mastercard τριπλασιάζονται, προσφέροντας ακόμη πιο πλούσια επιβράβευση.Το πρόγραμμα efood bonus powered by Mastercard είναι διαθέσιμο από τις αρχές Νοεμβρίου σε όλους τους χρήστες, που επιλέγουν την κάρτα Mastercard για τις online πληρωμές τους και αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης συνεργασίας των δύο εταιρειών που κάθε χρόνο δημιουργούν ένα ελκυστικό πρόγραμμα επιβράβευσης των καταναλωτών για τις αγορές τους.