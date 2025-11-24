Εκπαιδευτήρια Δούκα «Εκπαιδευτική Γέφυρα στο Νότιο Αιγαίο»
Εκπαιδευτήρια Δούκα «Εκπαιδευτική Γέφυρα στο Νότιο Αιγαίο»
Μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Education Without Borders
Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα ανακοίνωσαν επισήμως την έναρξη της πρωτοβουλίας «Εκπαιδευτική Γέφυρα στο Νότιο Αιγαίο», στο πλαίσιο του οράματος Education Without Borders, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στη Ρόδο.
Την παρουσίαση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης, κ. Αποστόλης Ασπράκης, και ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, κ. Γιάννης Κρητικός, ο οποίος δήλωσε: «Η Περιφέρεια αποτελεί γέφυρα ανάμεσα σε θεσμούς και φορείς, δημιουργώντας συνθήκες που επιτρέπουν στους μαθητές των νησιών μας να έχουν πρόσβαση σε ίδιες δυνατότητες με τους μαθητές των μεγάλων πόλεων. Σήμερα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για τα παιδιά των νησιών μας»
Στήριξη των ακριτικών Γυμνασίων
Στο πρώτο στάδιο της πρωτοβουλίας, τα Εκπαιδευτήρια Δούκα παρέδωσαν βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό – τεύχη για όλες τις τάξεις Γυμνασίου στα σχολεία των οκτώ ακριτικών νησιών: Αστυπάλαια, Ηρωική Νήσος Κάσος, Λειψοί, Μεγίστη (Καστελλόριζο), Νίσυρος, Τήλος, Χάλκη και Αγαθονήσι.
Δωρεάν υπηρεσίες για όλα τα Γυμνάσια & Λύκεια της Περιφέρειας
Η πρωτοβουλία επεκτείνεται σε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που επιθυμούν να συμμετάσχουν, μέσω δωρεάν εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε τρεις βασικούς άξονες:
1. Επιμόρφωση & Υποστήριξη Εκπαιδευτικών και Γονέων
2. Επαγγελματικός Προσανατολισμός Μαθητών
3. Μαθητικές, Πολιτιστικές & Κοινωνικές Συνεργασίες
Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, κ. Κωνσταντίνος Δούκας, δήλωσε: «Η Εκπαιδευτική Γέφυρα αποτελεί έκφραση του οράματός μας για μια εκπαίδευση χωρίς σύνορα, που προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε κάθε παιδί, όπου κι αν ζει. Άλλωστε η συνεργασία μας κάνει όλους καλύτερους. Και όταν έχεις τεχνογνωσία και εμπειρία, έχεις υποχρέωση να τη μοιράζεσαι»
Την παρουσίαση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης, κ. Αποστόλης Ασπράκης, και ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, κ. Γιάννης Κρητικός, ο οποίος δήλωσε: «Η Περιφέρεια αποτελεί γέφυρα ανάμεσα σε θεσμούς και φορείς, δημιουργώντας συνθήκες που επιτρέπουν στους μαθητές των νησιών μας να έχουν πρόσβαση σε ίδιες δυνατότητες με τους μαθητές των μεγάλων πόλεων. Σήμερα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για τα παιδιά των νησιών μας»
Στήριξη των ακριτικών Γυμνασίων
Στο πρώτο στάδιο της πρωτοβουλίας, τα Εκπαιδευτήρια Δούκα παρέδωσαν βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό – τεύχη για όλες τις τάξεις Γυμνασίου στα σχολεία των οκτώ ακριτικών νησιών: Αστυπάλαια, Ηρωική Νήσος Κάσος, Λειψοί, Μεγίστη (Καστελλόριζο), Νίσυρος, Τήλος, Χάλκη και Αγαθονήσι.
Δωρεάν υπηρεσίες για όλα τα Γυμνάσια & Λύκεια της Περιφέρειας
Η πρωτοβουλία επεκτείνεται σε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που επιθυμούν να συμμετάσχουν, μέσω δωρεάν εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε τρεις βασικούς άξονες:
1. Επιμόρφωση & Υποστήριξη Εκπαιδευτικών και Γονέων
2. Επαγγελματικός Προσανατολισμός Μαθητών
3. Μαθητικές, Πολιτιστικές & Κοινωνικές Συνεργασίες
Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, κ. Κωνσταντίνος Δούκας, δήλωσε: «Η Εκπαιδευτική Γέφυρα αποτελεί έκφραση του οράματός μας για μια εκπαίδευση χωρίς σύνορα, που προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε κάθε παιδί, όπου κι αν ζει. Άλλωστε η συνεργασία μας κάνει όλους καλύτερους. Και όταν έχεις τεχνογνωσία και εμπειρία, έχεις υποχρέωση να τη μοιράζεσαι»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα