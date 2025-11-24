Το πιο Golden fashion show της χρονιάς στο Golden Hall

Κλείσιμο

Σε μια curated εμπειρία υψηλής αισθητικής, υπό τη δημιουργική καθοδήγηση του Runway Creative Director Μιχάλη Πάντου, τα μεγαλύτερα fashion brands παρουσιάστηκαν σε ένα λαμπερό runway που εντυπωσίασε κοινό και καλεσμένους. Το caltwalk κορυφώθηκε με την εντυπωσιακή εμφάνιση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου.Με φόντο ένα σκηνικό απόλυτης πολυτέλειας και κομψότητας, εμπνευσμένο από την ταυτότητα και την υψηλή αισθητική του Golden Hall, τοσυνέδεσε την μόδα με έναν τρόπο ζωής απαράμιλλου στυλ και διαχρονικής κομψότητας. 60 fashion-forward looks σε ένα δυναμικό lineup από brands, ανέδειξαν τα statement looks της νέας σεζόν. Περισσότερα από 45 μοντέλα, μεταξύ αυτών η Ροζάνα Γεωργίου και η Ισμήνη Παπαβλασοπούλου δημιούργησαν ένα πολυδιάστατο και δυναμικό cast που ενίσχυσε τον fashion χαρακτήρα της βραδιάς.Το φαντασμαγορικό fashion show παρακολούθησαν front row πολλοί επώνυμοι καλεσμένοι από τον χώρο της μόδας, της τέχνης καθώς και από τον δημοσιογραφικό και επιχειρηματικό κόσμο.Στο show συμμετείχαν τα brands:Χορηγοί τουήταν η Eurobank σε συνεργασία με τη Mastercard, προβάλλοντας τη νέα πιστωτική κάρτα Eurobank YES Mastercard, που αποτυπώνει τη σύμπραξη των δύο οργανισμών με τη LAMDA Development και την ΕΚΟ.Το makeup στο backstage επιμελήθηκε η ομάδα της M·A·C Cosmetics Greece, υπογράφοντας με το signature artistry και τη μοναδική αισθητική της, ενώ τα hair looks δημιουργήθηκαν από την ομάδα της Aveda με plant-powered precision, η απόλυτη ισορροπία τεχνικής και δημιουργικότητας. Την παραγωγή του show υποστήριξαν οι Cellier, AVEDA, MAC, Ανώτερη Σχολή ΔΕΛΤΑ 360 και PANSiK fashion school.Τοσυνεχίζει να εξελίσσει την εμπειρία της μόδας, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ο απόλυτος fashion προορισμός, εκεί όπου η διαχρονική κομψότητα, η λάμψη και η υψηλή αισθητική συνδυάζονται σε μοναδικές Stay Golden εμπειρίες για τους επισκέπτες του.