ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική: Head of Marketing & Product Development αναλαμβάνει ο κ. Αλέξανδρος Βουρδόλης

Ο κ. Βουρδόλης έχει σπουδάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων (MSc Management Science & MA in Marketing Administration) από το University of Leicester και το De Montfort University αντίστοιχα.Διαθέτει εκτενή και πολυετή εμπειρία στον χώρο του Marketing, της Στρατηγικής και των Digital Media. Έχει διατελέσει Senior Business Development Officer και Senior Brand & Campaigns Manager σε μεγάλες, πολυεθνικές και καταξιωμένες ασφαλιστικές εταιρείες όπου ανέπτυξε σειρά νέων προϊόντων για τα κανάλια διανομής τους. Επιπλέον έχει βραβευτεί για ολοκληρωμένες καμπάνιες marketing που οδήγησαν σε σημαντική αύξηση πωλήσεων βασισμένες στην Ανάλυση Δεδομένων Πελατών (Customer Data Analysis & Propensity Modelling).Ο κ. Νίκος Μακρόπουλος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική δήλωσε:«Καλωσορίζω τον Αλέξανδρο στην οικογένεια της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική και του εύχομαι κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.Η πολυετής εμπειρία του στους τομείς του Marketing και των Πωλήσεων αποτελεί ισχυρή εγγύηση για την περαιτέρω δυναμική ανάπτυξη και εδραίωση της εταιρείας μας στην αγορά.Προσβλέπουμε στη σημαντική συμβολή του για την ενίσχυση του brand της Ευρώπης Ασφαλιστικής, την βελτίωση της εταιρικής μας παρουσίας μέσω επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, την προώθηση νέων, σύγχρονων και καινοτόμων προϊόντων μέσω των καναλιών διανομής μας, καθώς και στην οργάνωση των εταιρικών μας εκδηλώσεων».