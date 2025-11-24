H Striggla γίνεται ενός έτους και το γιορτάζει με ένα four hands δείπνο στις 26/11 με τους σεφ Θωμά Μάτσα και Αριστοτέλη Ζέρβα

Η Striggla, η δημοφιλής γαστροταβέρνα των βορείων προαστίων που έγινε γνωστή στόμα με στόμα χάρη στη δημιουργική κουζίνα του έμπειρου και βραβευμένου σεφ Θωμά Μάτσα, γίνεται ενός έτους και το γιορτάζει με ένα special event: ένα four hands δείπνο στις 26 Νοεμβρίου με καλεσμένο τον Αριστοτέλη Ζέρβα.Οι δύο έμπειροι και βραβευμένοι σεφ, με κοινή καταγωγή από τη Λιβαδειά, θα ανταλλάξουν γαστρονομικές τεχνικές και ιδέες, παίζοντας με τις παραδόσεις, τις αναμνήσεις, τα αρώματα και τις γεύσεις του τόπου τους, δημιουργώντας μαζί έξι νέα πιάτα ελληνικής κουζίνας αποκλειστικά για την επετειακή βραδιά, τα οποία θα διατίθενται στο κοινό παράλληλα με το νέο φθινοπωρινό μενού του εστιατορίου.Η ελληνική κουζίνα που υπηρετεί η Striggla είναι μια κουζίνα που ξυπνά συναισθήματα, δίνοντας έμφαση στη νοστιμιά, συνδυάζοντας τη νοσταλγία, τις θύμησες και την πλούσια παράδοση της ελληνικής υπαίθρου, με τις καινοτομίες και τις νέες τάσεις της διεθνούς γαστρονομίας. Ο Θωμάς Μάτσας έχει δημιουργήσει για το εστιατόριο ένα μικρό και ευέλικτο μενού που ακολουθεί την εποχικότητα, με fine comfort πιάτα που δίνουν έμφαση στην αγνή, ελληνική πρώτη ύλη. Το μικρό και ευέλικτο μενού της Strigglaς είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να καλύπτει όλα τα γούστα, με πιάτα ιδανικά για sharing με την παρέα. Το φαγητό συνοδεύει μια έξυπνα σχεδιασμένη wine list με επιλογές αποκλειστικά από τον ελληνικό αμπελώνα. Όλα αυτά θα τα απολαύσετε σε ένα μοντέρνο, φωτεινό cosy χώρο στα βόρεια προάστια με μίνιμαλ διακόσμηση, στην οποία κυριαρχεί το ζεστό ξύλο και οι γήινοι τόνοι. Ένα ξύλινο πλέγμα χωρίζει την κουζίνα από τη σάλα και το μπαρ, σε ένα καλοδουλεμένο εστιατόριο που δίνει προσοχή στις λεπτομέρειες και τη φιλοξενία, προσφέροντας μια εξαιρετική συνολική εμπειρία.Info: Striggla - Αγίου Κωνσταντίνου 56 (λίγο πάνω από το Δαχτυλίδι), τηλ. 216 00 17 188instagram.com/striggla_restaurant