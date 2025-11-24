Σημαντική διάκριση της ICTS Hellas από την Emfasis Non-Profit

, κορυφαία εταιρεία ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας, έλαβε τιμητική διάκριση από τον οργανισμό, σε εκδήλωση που αναγνώριζε φορείς και εταιρείες που στηρίζουν σταθερά τις δράσεις του για την ανακούφιση ανθρώπων που βιώνουν ή κινδυνεύουν από αστεγία και κοινωνικό αποκλεισμό.Η συνεργασία της ICTS Hellas με την Emfasis ξεκίνησε το 2024 και γρήγορα εξελίχθηκε σε μια ουσιαστική σχέση κοινωνικής αλληλεγγύης. Η εταιρεία συμμετείχε ενεργά σε πρωτοβουλίες του οργανισμού, παρέχοντας υποστήριξη που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ωφελούμενων.Από τη δημιουργία και διανομή «πακέτων αγάπης» σε άστεγους και σε όσους κινδύνευαν να μείνουν χωρίς στέγη, μέχρι τις πασχαλινές δράσεις όπου οι εργαζόμενοι κατασκεύασαν χειροποίητες λαμπάδες και ετοίμασαν πασχαλινά πακέτα με τσουρέκια, η ICTS Hellas έδειξε έμπρακτα το κοινωνικό της πρόσωπο. Παράλληλα, η εταιρεία προσέφερε τεχνολογικό εξοπλισμό και είδη γραφείου, ενισχύοντας τόσο τις λειτουργικές ανάγκες του οργανισμού όσο και των ανθρώπων που εξυπηρετεί., που παρέλαβε το βραβείο, δήλωσε: «Η συνεργασία με την Emfasis Non-Profit είναι για εμάς ένας βαθύς ανθρώπινος δεσμός και μια υπενθύμιση ότι η πραγματική ασφάλεια ξεκινά από τη φροντίδα όσων βρίσκονται στο περιθώριο. Είμαστε υπερήφανοι για αυτή τη διάκριση, αλλά ακόμη περισσότερο για κάθε δράση που προσφέρει πραγματική υποστήριξη στους συνανθρώπους μας. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη, με σεβασμό, συνέπεια και ουσιαστική προσφορά».