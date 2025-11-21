Monte Vista Experiential Events Series
Monte Vista Experiential Events Series
Wine Masterclass με το Κτήμα Παυλίδη – Ένα ταξίδι στην τέχνη του κρασιού και στην κομψότητα της γεύσης
Την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, το altitude dinning εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Mont Parnes παρουσιάζει ένα μοναδικό Wine Masterclass σε συνεργασία με το Κτήμα Παυλίδη, αφιερωμένο στη σύγχρονη ελληνική οινοποιία, τη γευστική ισορροπία και την εμπειρία του κρασιού ως τέχνη.
Το Κτήμα Παυλίδη, ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα οινοποιεία της βόρειας Ελλάδας, ιδρύθηκε με στόχο την ανάδειξη των δυνατοτήτων του ελληνικού αμπελώνα και της γης της Δράμας. Με σεβασμό στη φύση και την παράδοση, αλλά και με σύγχρονες οινοποιητικές τεχνικές, δημιουργεί κρασιά με αυθεντικό χαρακτήρα, κομψότητα και διεθνή αναγνώριση.
Η βραδιά θα περιλαμβάνει τον αρμονικό συνδυασμό 6 εξαιρετικών ετικετών του Κτήματος Παυλίδη με 6 προσεκτικά σχεδιασμένα πιάτα από τον executive chef Γιώργο Ντούσκο, τον chef Ηλία Ευαγγελόπουλο και τον pastry chef Νίκο Γουρζή, που θα αναδεικνύουν τις γευστικές τους αποχρώσεις και τις αρωματικές τους ισορροπίες.
Η βραδιά δεν περιορίζεται στα γαστρονομικά όρια καθώς πλαισιώνεται από μαγευτική , live μουσική με πιάνο και την πανοραμική θέα της Αθήνας, που σε ταξιδεύουν.
Wine Pairing Menu
Welcome
Salumeria & Formaggeria
Επιλεγμένα ελληνικά και ευρωπαϊκά τυριά και αλλαντικά
Άλμα Ροζέ , Syrah -Αγιωργίτικο / Π.Γ.Ε. Δράμα
1ο στάδιο
Carpaccio τόνου
Σάλτσα εσπεριδοειδών /ραπανάκι τουρσί /microgreens
Emphasis Ασύρτικο / Π.Γ.Ε. Δράμα
2ο στάδιο
Τάρτα
Σπαράγγια /κατσικίσιο τυρί/σύκο
Thema λευκός, Ασύρτικο-Sauvignon Blanc / Π.Γ.Ε. Δράμα
3ο στάδιο
Πεσκανδρίτσα
Εκχύλισμα μυδιών /κρόκος Κοζάνης/αλμυρίκι
