Η ΙΚΕΑ συμμετέχει για πρώτη φορά στην έκθεση XENIA 2025 με ολοκληρωμένες λύσεις επαγγελματικής επίπλωσης

Η έκθεση, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 24 Νοεμβρίου στο Metropolitan Expo, αποτελεί την κορυφαία διοργάνωση για τον κλάδο της φιλοξενίας και του τουρισμού στην Ελλάδα, συγκεντρώνοντας προμηθευτές, επαγγελματίες και καινοτομίες που διαμορφώνουν το μέλλον της τουριστικής βιομηχανίας.Στο Hall 3, στο ειδικά διαμορφωμένο της περίπτερο C17-D16, η ΙΚΕΑ θα παρουσιάσει λύσεις για δωμάτια, κοινόχρηστους χώρους και σημεία εστίασης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες διαφορετικών τύπων καταλυμάτων. Στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της βρίσκεται η δημιουργία ζεστών, ευέλικτων και λειτουργικών χώρων, τόσο για τους επισκέπτες όσο και για το προσωπικό.Εστιάζοντας σε μια επιλεγμένη συλλογή προϊόντων από τη μεγάλη γκάμα της, η ΙΚΕΑ έχει στόχο να προσφέρει μια αισθητική πρόταση για κάθε χώρο, εμπνευσμένη από το σκανδιναβικό design. Παράλληλα, θα αναδείξει πώς οι αξίες της -προσιτή ποιότητα, πρακτικός σχεδιασμός και βιωσιμότητα- μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά σε περιβάλλοντα φιλοξενίας.Η συμμετοχή της ΙΚΕΑ στη XENIA 2025 αποτελεί στρατηγικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας της στον χώρο του τουρισμού και της φιλοξενίας, έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο τομέα στον οποίο η εταιρεία επιδιώκει να προσφέρει ουσιαστικές, σύγχρονες και βιώσιμες λύσεις.