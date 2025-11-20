Η Πλαίσιο στη διεθνή Έκθεση Xenia

Η Πλαίσιο επιστρέφει για μια ακόμα χρονιά στη, που θα πραγματοποιηθεί στομε ένα περίπτερο που αναδεικνύει πώς η τεχνολογία επαναπροσδιορίζει τη φιλοξενία. Στοοι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν smart λύσεις για σύγχρονη, βιώσιμη και απόλυτα προσωποποιημένη εμπειρία διαμονής.Το tech-driven περίπτερο της Πλαίσιο είναι χωρισμένο σε θεματικές:Εντυπωσιακές οθόνες που προβάλλουν δυναμικό περιεχόμενο και προωθούν το brand & τις υπηρεσίες κάθε καταλύματοςΕπαγγελματικός εξοπλισμός πρωινού Hendi, που συνδυάζει ποιότητα, αισθητική και λειτουργικότηταΤηλεοράσεις που εμφανίζουν εξατομικευμένα μηνύματα και παρέχουν πρόσβαση σε live streaming apps, αλλά και συστήματα ήχου για αναβαθμισμένη in-room ψυχαγωγίαΕπαγγελματικές καφετιέρες Jura με παρουσία barista που θα σερβίρει καφέ στους επισκέπτες«Έξυπνοι βοηθοί» για καθαρισμό πισίνας, γκαζόν και τζαμιώνΟικιακές συσκευές, mini bars, σίδερα, πιστολάκια, στεγνωτήρες χεριών, χρηματοκιβώτια και smart κλειδαριές που ενισχύουν την άνεση στο δωμάτιοΣτην κεντρική ζώνη του περιπτέρου θα λειτουργεί ένα Business Station, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με εξειδικευμένους συνεργάτες της Πλαίσιο τις τελευταίες τάσεις σε hospitality εξοπλισμό καιΠαράλληλα, θα μπορούν να πλοηγηθούν στην& να εξερευνήσουν μια σειρά από προηγμένα εργαλεία και λειτουργίες που διευκολύνουν την οργάνωση των προμηθειών τους, καθώς επίσης και μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που βοηθούν την επιχείρηση του Τουρισμού να καλύψει κάθε ανάγκη της καθημερινότητας και να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες της.Η Πλαίσιο συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία και να στηρίζει τον κλάδο της φιλοξενίας, παρουσιάζοντας λύσεις τεχνολογίας που διαμορφώνουν το μέλλον της και προσκαλώντας επαγγελματίες και συνεργάτες να επισκεφθούν το περίπτερό της στην Xenia 2025, για να τις ανακαλύψουν από κοντά.