Η Uber προχωρά σε συνεργασία με την ΕΠΑΨΥ

Σε μια εποχή όπου όλα κινούνται γρήγορα και ο θόρυβος - εξωτερικός και εσωτερικός - μοιάζει συνεχής, το άγχος έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, μέχρι τις προσωπικές μας σχέσεις, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν μικρές “ανάσες” και στιγμές ηρεμίας στη μέρα τους, έναν χώρο που δεν τους κρίνει και τους επιτρέπει απλώς… να πάρουν μια ανάσα.Με αυτό ως γνώμονα, η Uber προχωρά στην έμπρακτη υποστήριξη της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ), με στόχο την ενίσχυση του έργου της στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την ψυχική υγεία.Το έργο της ΕΠΑΨΥ παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο και αναγκαίο, καθώς, παρά την πρόοδο, το στίγμα της ψυχικής ασθένειας εξακολουθεί να υπάρχει και η ανάγκη για καινοτόμες ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν την έκφραση, την αποδοχή και την αναζήτηση υποστήριξης παραμένει.Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Uber θα καλύψει για ένα ολόκληρο έτος τις ανάγκες μετακίνησης της ΕΠΑΨΥ, διευκολύνοντας το έργο των συνεργατών και των ωφελούμενων της. Παράλληλα, θα χρηματοδοτήσει τη 2η Φωτογραφική Καμπάνια Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης “Μίλα, it’s ok!”, μια πρωτοβουλία της ΕΠΑΨΥ που στοχεύει στην πρόληψη και την καταπολέμηση του στίγματος γύρω από τις ψυχικές προκλήσεις. Στην καμπάνια, γνωστοί ηθοποιοί φωτογραφίζονται από τον Δημήτρη Μουγκό, ενθαρρύνοντας το κοινό να μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και να ζητήσει υποστήριξη ψυχικής υγείας όταν τη χρειάζεται.Η πρωτοβουλία εστιάζει σε δύο βασικούς άξονες:Μακροπρόθεσμα, η ΕΠΑΨΥ θα λειτουργήσει ως επιστημονικός σύμβουλος σε όσες ενέργειες υλοποιήσει η Uber σχετικά με την κοινωνική ενδυνάμωση και την ευαισθητοποίηση για θέματα ψυχικής υγείας.Παράλληλα, η συνεργασία θα εστιάσει στην ενημέρωση και εκπαίδευση αναφορικά με την ψυχική υγεία και ασφάλεια των βασικών συνεργατών της Uber, των οδηγών ταξί, μέσω εξειδικευμένων ερευνών και επιστημονικά τεκμηριωμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα.Με αυτόν τον τρόπο, η πρωτοβουλία συνδέει την ενημέρωση του κοινού με την πρακτική εφαρμογή στοχοθετημένων δράσεων που ενισχύουν την ευημερία, τη φροντίδα και την αποφόρτιση της καθημερινότητας.«Η φροντίδα του εαυτού δεν είναι πολυτέλεια, αλλά θεμελιώδης ανάγκη. Στην Uber, αποστολή μας είναι να μέσω της τεχνολογίας μας να απελευθερώσουμε πολύτιμο χρόνο κατά την καθημερινότητα των χρηστών της εφαρμογής. Όταν οι μετακινήσεις είναι απρόσκοπτες (seamless), δίνουμε πίσω τον ζωτικό χώρο που χρειάζονται για ισορροπία και αποφόρτιση. Με αυτόν τον τρόπο, συνεισφέρουμε ουσιαστικά στην βελτίωση ποιότητας της ζωής τους.». τόνισε η κα Σαρίτα Βαρούχ, General Manager, Greece της Uber..Από την πλευρά του ο κ. Δημήτρης Γαλάνης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΠΑΨΥ δήλωσε ότι «Η συνεργασία με την Uber είναι μια ευκαιρία να τοποθετήσουμε το διάλογο για την ψυχική υγεία εκεί όπου ανήκει — στην καρδιά της καθημερινότητας. Να θυμίσουμε ότι η φροντίδα του εαυτού και το νοιάξιμο για τον άλλον δεν είναι επιλογή, αλλά προϋπόθεση για μια κοινωνία με συνοχή και ανθρωπιά. Να ενημερώνεσαι και να αναζητάς βοήθεια είναι ένδειξη επίγνωσης και δύναμης. Με μια τέτοια συνεργασία μπορούμε να χτίσουμε μια κουλτούρα κατανόησης, αποδοχής και αλληλεγγύης».Η συνεργασία Uber – ΕΠΑΨΥ αποτελεί την απαρχή μιας σειράς ενεργειών που στοχεύουν στη στήριξη της ψυχικής υγείας με τρόπο προσιτό και σχετικό με την καθημερινότητα των πολιτών — όχι θεωρητικά, αλλά εκεί όπου η ζωή “τρέχει”.