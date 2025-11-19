Skyline Havens: Hellenic Estates και Lamda Development ανακοινώνουν το νέο πολυτελές συγκρότημα κατοικιών στο The Ellinikon
Skyline Havens: Hellenic Estates και Lamda Development ανακοινώνουν το νέο πολυτελές συγκρότημα κατοικιών στο The Ellinikon
Οι νέες κατοικίες αναπτύσσονται από την Hellenic Estates σε συνεργασία με τη Lamda Development, η οποία έχει αναλάβει τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ του έργου - Προσφέρουν απόλυτη ηρεμία, ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα και υπηρεσίες αποκλειστικά για τους κατοίκους, ενώ βρίσκονται δίπλα στη ζωντάνια και την άνεση του The Ellinikon Mall, στον πυρήνα της πόλης των 15 λεπτών
Η Hellenic Estates, σε συνεργασία με τη Lamda Development, παρουσιάζει το Skyline Havens, το νέο σύγχρονο οικιστικό έργο στο The Ellinikon – τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ευρώπη και μια πράσινη, «έξυπνη» πόλη των 15 λεπτών που δημιουργείται από το μηδέν στη νότια ακτογραμμή της Αθήνας.
Ως υπεύθυνη εταιρεία ανάπτυξης του Skyline Havens, η Hellenic Estates επιβλέπει τον σχεδιασμό και την κατασκευή του έργου, η οποία έχει ανατεθεί στην Euroergo Α.Ε., ενώ η Lamda Development ηγείται της στρατηγικής πωλήσεων και μάρκετινγκ στο πλαίσιο του εμβληματικού masterplan του The Ellinikon.
Το εκλεπτυσμένο αυτό οικιστικό σύνολο θα περιλαμβάνει 150 κατοικίες σε οκτώ νέα κτίρια σχεδιασμένα από το αρχιτεκτονικό γραφείο Liakos Architects, στο κέντρο της νέας γειτονιάς East Village, δίπλα στη Γλυφάδα — μία από τις πιο ζωντανές παράκτιες περιοχές της Αθήνας.
Οι πολυτελείς κατοικίες ενός έως τεσσάρων υπνοδωματίων θα προσφέρουν άνετη πρόσβαση σε όλο το The Ellinikon και άμεση σύνδεση με το The Ellinikon Mall, τον πιο δυναμικό εμπορικό προορισμό της Ευρώπης. Χάρη στην υπερυψωμένη τους τοποθεσία, θα απολαμβάνουν πανοραμική θέα στο Αιγαίο, στο The Ellinikon Park και στον αστικό ορίζοντα της Αθήνας.
Αποτελώντας μία σημαντική νέα προσθήκη στη διεθνώς αναγνωρισμένη «έξυπνη πόλη» του The Ellinikon, το Skyline Havens δημιουργεί μια κοινότητα με πλούσιες παροχές, στην καρδιά του πολιτιστικού και εμπορικού κέντρου της ανάπτυξης. Μερικά μόλις λεπτά μακριά βρίσκονται κορυφαία ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ο σταθμός μετρό «Ελληνικό», το The Ellinikon Mall, καθώς και το εμβληματικό κτίριο των πρώην αεροπορικών αναχωρήσεων του αεροδρομίου — σχεδιασμένο από τον Eero Saarinen — το οποίο αναμορφώνεται σε σημαντικό πολιτιστικό κέντρο.
Οι τιμές αγοράς ξεκινούν από €485.000 και φτάνουν έως τα €4,5 εκατ., ενώ οι τιμές ανά τ.μ. κυμαίνονται μεταξύ €6.985 και €12.500, ανάλογα με το κτίριο και την τυπολογία. Το έργο προσφέρει ένα προσεκτικά επιλεγμένο φάσμα διαμερισμάτων, όπως παρουσιάζεται στον εγκεκριμένο πίνακα τυπολογιών:
Αποτελούμενο από κτίρια τεσσάρων έως πέντε ορόφων, το Skyline Havens προσφέρει κατοικίες εμπνευσμένες από το φως και την αίσθηση της ροής του νερού. Κάθε κατοικία διαθέτει αποκλειστικές παροχές για τους κατοίκους και ευρύχωρα περιμετρικά μπαλκόνια που ενώνουν αρμονικά τον εσωτερικό με τον εξωτερικό χώρο. Οι περισσότερες κατοικίες είναι διαμπερείς, ενώ τα ρετιρέ διαθέτουν ιδιωτικά roof terraces με πισίνες και οι ισόγειες κατοικίες ιδιωτικούς κήπους με πισίνες. Πολλές προσφέρουν ανεμπόδιστες πανοραμικές θέες από την ακτογραμμή έως το κέντρο της πόλης.
Το εσωτερικό των κατοικιών χαρακτηρίζεται από φωτεινές, ευάερες διατάξεις που προσφέρουν αίσθηση ηρεμίας και ιδιωτικότητας, σε απόσταση αναπνοής από τη ζωντάνια του East Village. Σύγχρονες, υψηλής ποιότητας επιλογές υλικών συνδυάζονται με γενναιόδωρους χώρους για καθιστικό, τραπεζαρία και κουζίνα, ενισχυμένους από δρύινα δάπεδα και μεγάλα ανοίγματα. Καθαρές γραμμές, απαλά υλικά και ουδέτεροι τόνοι συνθέτουν μία κομψή σύγχρονη αισθητική.
Οι παροχές αποκλειστικά για τους κατοίκους έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν άνεση, ευκολία και ευεξία. Στο επίκεντρο βρίσκεται η εξωτερική πισίνα των κατοίκων, μαζί με ένα γυμναστήριο και ειδικά σχεδιασμένους χώρους για yoga και pilates. Οι κοινόχρηστοι χώροι περιλαμβάνουν ήσυχες γωνιές ανάγνωσης και παιδική χαρά, ενώ σε κάθε κτίριο παρέχονται υπηρεσίες ασφάλειας, reception/concierge, επαγγελματική διαχείριση, υπόγεια στάθμευση και αποθηκευτικοί χώροι.
Σημαντικό Ορόσημο Έργου:
Η Hellenic Estates ανακοινώνει ότι η προέγκριση της οικοδομικής άδειας εκδόθηκε στις αρχές Νοεμβρίου 2025, ενώ η πλήρης άδεια αναμένεται έως το τέλος του μήνα, ταυτόχρονα με την έναρξη της κατασκευής. Παράλληλα, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη εργασίες καθαρισμού και προετοιμασίας του χώρου, σηματοδοτώντας σημαντική πρόοδο προς την υλοποίηση του έργου. Το Skyline Havens εντάσσεται στη Φάση Α του The Ellinikon, με προγραμματισμένη ολοκλήρωση και παράδοση στο τέταρτο τρίμηνο του 2028.
