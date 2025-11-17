Οιδίπους Τύρρανος του Σοφοκλή 15 τελευταίες παραστάσεις
Οιδίπους Τύρρανος του Σοφοκλή 15 τελευταίες παραστάσεις
Η βραβευμένη παράσταση ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Θανάση Σαράντου επιστρέφει για 15 τελευταίες παραστάσεις Θέατρο ΡΟΕΣ από 18 Νοεμβρίου
Μετά από δύο επιτυχημένες χρονιές σε Ελλάδα και εξωτερικό, η βραβευμένη παράσταση συνεχίζει τη διαδρομή της σε νέο χώρο, το Θέατρο ΡΟΕΣ, εγκαινιάζοντας έναν κύκλο παραστάσεων από τις 18 Νοεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου 2026.
Υπόθεση της παράστασης
Ο Οιδίποδας, βασιλιάς της Θήβας, αναλαμβάνει να βρει τον δολοφόνο του Λαΐου ο οποίος, σύμφωνα με τον χρησμό, είναι υπεύθυνος για τον φοβερό λοιμό που έχει πλήξει την πόλη του. Στην πορεία, ανακαλύπτει πως όχι μόνο είναι ο ίδιος ο φονέας του προηγούμενου βασιλιά της Θήβας, αλλά και ο δολοφόνος του πατέρα του και σύζυγος της μητέρας του. Έπειτα από αυτή την αποκάλυψη της τραγικής αλήθειας, η Ιοκάστη απαγχονίζεται και ο Οιδίποδας αυτοτυφλώνεται.
Ο «Οιδίπους Τύραννος» δείχνει εύστοχα την ικανότητα του ανθρώπου να διαχειρίζεται, στην πορεία των αιώνων, όλα τα δεινά που αποδόθηκαν σε πλανητική ανισορροπία ή θεϊκή τιμωρία, αλλά στην πραγματικότητα προκλήθηκαν λόγω της ανθρώπινης πλεονεξίας και ματαιοδοξίας».
Προπώληση: εδώ
Η παράσταση συμμετείχε, με μεγάλη επιτυχία, στο 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου στη Σμύρνη (2024) και παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου Μαύρης Θάλασσας στην Τραπεζούντα. Η διεθνής περιοδεία της συνεχίζεται και το 2025, με πρώτο σταθμό το Διεθνές Φεστιβάλ της Μογγολίας (Μάιος 2025), όπου τιμήθηκε με το βραβείο γυναικείας ερμηνείας (Αγγελική Λεμονή), και στη συνέχεια με συμμετοχές στο Διεθνές Φεστιβάλ Πρίζρεν στο Κοσσυφοπέδιο (Ιούλιος 2025) και στο Διεθνές Φεστιβάλ Mediums στα Τίρανα της Αλβανίας (Σεπτέμβριος 2025).
*Το 2024 απέσπασε το βραβείο «Κάρολος Κουν» από την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και και Μουσικών Κριτικών (βραβείο σκηνοθεσίας ελληνικού έργου).
Σκηνοθετικό σημείωμα
Δύσκολα μπορεί ν' αμφισβητηθεί το πόσο επίκαιρη είναι η τραγωδία "Οιδίπους Τύραννος" του Σοφοκλή για τη χώρα μας αλλά και για τον πλανήτη μας την περίοδο που διανύουμε. Είναι η τραγωδία της Γνώσης και της αυτογνωσίας. Τα πάθη που διαδραματίζονται στη σκηνή, τα εγκλήματα, τα μίση και οι αυτοκαταστροφές είναι σημερινά. Ο λαός, οργανωμένα ή ανοργάνωτα, ως σύγχρονος Χορός αρχαίας τραγωδίας, επιζητά τη θεραπεία αλλά και την αλήθεια. Απαιτεί διαφάνεια και δικαιοσύνη στις αποφάσεις, σωτηρία από το μίασμα της χώρας πριν την ολική καταστροφή. Η προσωπικότητα του Οιδίποδα ανταποκρίνεται απόλυτα, και σε όλες της τις λεπτομέρειες, στο πρότυπο του ηγέτη που όμως ολισθαίνει προς τον αυταρχισμό στην προσπάθειά του να φτάσει με κάθε προσωπικό τίμημα στην τρομερή αποκάλυψη της αλήθειας.
Ταυτότητα παράστασης
«Οιδίπους Τύραννος» του Σοφοκλή (3ος χρόνος)
Στο ρόλο του Οιδίποδα ο Θανάσης Σαράντος
Την Ιοκάστη και τον Τειρεσία ερμηνεύει η Αγγελική Λεμονή
Μετάφραση: Μίνως Βολανάκης
Σκηνοθεσία- Δραματουργική επεξεργασία - φωτισμοί: Θανάσης Σαράντος
Μουσική – Ηχητικός σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης
Σκηνικό– Κοστούμια: Άση Δημητρολοπούλου
Επιμέλεια Κίνησης: Πλωτίνος Ηλιάδης
Video Art παράστασης: Διονύσης Σιδηροκαστρίτης
Βοηθοί φωτιστή: Ερμόλαος Σκεπετάρης, Κωνσταντίνα Ποντίκη
Μακιγιάζ: Ειρήνη Γάτου
Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Λέπουρης
Trailer: Στέφανος Κοσμίδης
Προβολή και Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου-We Will
Παραγωγή: Ηθικόν Ακμαιότατον ΑΜΚΕ
Ερμηνεύουν οι: Θανάσης Σαράντος (Οιδίπους Τύραννος), Αγγελική Λεμονή (Ιοκάστη- Τειρεσίας), Κωνσταντίνος Λάγκος (Κρέων), Πάρης Σκαρτσολιάς (Εξάγγελος-Χορός), Γιάννης Χαρτοδιπλωμένος (Χορός), Βαγγέλης Μάγειρος (Χορός-Θεράπων), Κωνσταντίνος Τσιάκος (Άγγελος - Χορός), Παναγιώτης Παπαδούλης (Χορός)
Πρεμιέρα: 18 Νοεμβρίου 2025
Για 15 μόνο παραστάσεις από 18 Νοεμβρίου 2025 έως 6 Ιανουαρίου 2026
Πού: Θέατρο ΡΟΕΣ Ιάκχου 16, Κεραμεικός Τηλ ταμείου: 210-3474312
Πότε: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00
Εισιτήρια: Α ΖΩΝΗ: 18 ευρώ και 15 ευρώ (μειωμένο) 12 ευρώ (ατέλεια, ανέργων, ομαδικό)
Β ΖΩΝΗ : 12 ευρώ και 10 ευρώ (μειωμένο) 8 ευρώ (ατέλεια, ανέργων, ομαδικό)
Προπώληση https: εδώ
