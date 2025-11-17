Οι Black Fridays days επιστρέφουν δυναμικά στοAthens, το πρώτο και μεγαλύτερο εκπτωτικό χωριό στην Ελλάδα. Από τιςοι μεγαλύτερες προσφορές όλου του χρόνου στις ήδη χαμηλές τιμές outlet, περιμένουν τους επισκέπτες, σε αγαπημένα συνεργαζόμενα designer brands όπωςΑπό την ανανέωση της γκαρνταρόμπας μέχρι τις πρώτες ιδέες για χριστουγεννιάτικα δώρα, το εκπτωτικό χωριό γίνεται ο ιδανικός προορισμός για έξυπνες αγορές και μια ξεχωριστή βόλτα για όλη την οικογένεια.Τα Black Friday Days στο Designer Outlet Athens φέρνουν μοναδικές προσφορές και δίνουν το σύνθημα για την έναρξη των! Από το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, οι μικροί επισκέπτες διασκεδάζουν στο πιομε κατασκευές, χρυσόσκονη και face painting. Ενώ από την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, τοξεκινά καθημερινά από την κεντρική πλατεία, για μια γιορτινή διαδρομή γεμάτη χαμόγελα.Και για ακόμα περισσότερο έξυπνο shopping, το Designer Outlet Athens είναι ανοιχτό και τηνΕπισκεφθείτε το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens για να ζήσετε τον πιο ολοκληρωμένο συνδυασμό shopping και διασκέδασης για όλη την οικογένεια, απολαμβάνοντας ένα διάλειμμα σε ένα από τα καφέ και εστιατόρια.