Θέατρο «ΦΙΛΙΠ»: Ο νέος πολιτιστικός χώρος στην καρδιά της Κυψέλης

Ανήκει στηνκαι στον ηθοποιό και σκηνοθέτη Χρήστο Τριπόδη, με στόχο να αποτελέσει σημείο συνάντησης θεατρικών ανθρώπων και κοινού, προσφέροντας υψηλής ποιότητας παραστάσεις και ζωντανές θεατρικές εμπειρίες.Ο χώρος φιλοδοξεί να ενώσει τη θεατρική δημιουργία με την κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Αθήνας, αναδεικνύοντας την τέχνη και την έμπνευση σε καθημερινή βάση.Η παράσταση του Γιώργου Διαλεγμένου είναι μια πικρή κωμωδία για την Ελλάδα, από το 1950 έως σήμερα· μια χώρα που προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της με πρόσκαιρους και ευκαιριακούς τρόπους, περιμένοντας διαρκώς μια εξωτερική βοήθεια, που όμως δεν έρχεται ποτέ — ή τουλάχιστον όχι με τον τρόπο που θα έπρεπε.Οι πρωταγωνιστές, Θανάσης και Ουρανία, προσπαθούν να αξιοποιήσουν την κληρονομιά της κατάκοιτης θείας τους για να αλλάξουν τη ζωή τους. Μια απρόσμενη τραγική στιγμή φέρνει ανατροπές που προκαλούν έντονες συναισθηματικές συγκρούσεις και ξεσπάσματα κωμικής και δραματικής έντασης.Η παράσταση συνδυάζει την ανθρώπινη ψυχολογία με κοινωνική κριτική και χιούμορ, προσφέροντας μια βαθιά θεατρική εμπειρία. Η σκηνοθεσία του Χρήστου Τριπόδη, η ατμοσφαιρική δουλειά σε φωτισμούς και σκηνικά, καθώς και οι ερμηνείες του θιάσου δημιουργούν ένα ζωντανό, πολυδιάστατο θέατρο.Σκηνοθεσία: Χρήστος ΤριπόδηςΣκηνικά – Κοστούμια: Μαρία ΦιλίππουΦωτισμοί: Μελίνα ΜάσχαΟρέστης Τζιόβας, Γιώργος Σουξές, Τζόυς Ευείδη, Τζένη Διαγούπη, Νατάσσα Κοτσοβού, Ανδριάννα Ανδρέοβιτς, Βασίλης ΓιαννέλοςΠέμπτη 20:00, Παρασκευή 21:00, Σάββατο 21:15, Κυριακή 20:15120’ με διάλειμμαΤο δικαστικό θρίλερ τουμετατρέπει τη σκηνή σε δικαστήριο, όπου οι θεατές καλούνται να αναλάβουν τον ρόλο των ενόρκων. Η υπόθεση ξεκινά με μια αεροπειρατεία που θέτει το κοινό μπροστά σε ένα ηθικό δίλημμα: είναι δικαιολογημένο να θυσιαστεί μια μικρή ομάδα για να σωθεί ένας μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων;