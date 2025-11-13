Αποκατάσταση μετά τον Μαραθώνιο Αθηνών

Κλείσιμο

Δεν είναι απλώς ένας αγώνας αντοχής. Η ένταση και η προσπάθεια που προϋποθέτει ξεπερνούν τα όρια της φυσικής κατάστασης του μέσου δρομέα. Αυτοί που ξέρουν, λένε ότι ο πραγματικός μαραθώνιος ξεκινά στο 30o χιλιόμετρο περίπου στο ύψος της Κατεχάκη. Μετά από 30 χιλιόμετρα τρέξιμο, το σώμα έχει εξαντλήσει τα περισσότερα ενεργειακά του αποθέματα, ιδίως το γλυκογόνο, και οι μύες παράγουν γαλακτικό οξύ, οδηγώντας σε εξαντλητική κόπωση. Είναι τότε που αναλαμβάνει η ψυχική αντοχή τα ηνία για να διεκπεραιώσει ο δρομέας τον αγώνα.«Όπως κάθε μεγάλη πρόκληση, έτσι και ο Μαραθώνιος απαιτεί σωστή αποκατάσταση — όχι μόνο για να αναπληρωθούν οι δυνάμεις, αλλά και για να προληφθούν οι τραυματισμοί και οι μακροχρόνιες μυοσκελετικές βλάβες», επισημαίνει ο κ.και συνεχίζει με συμβουλές αποκατάστασης μετά από έναν τέτοιο αγώνα:1.Τις πρώτες δύο ώρες μετά τον αγώνα το σώμα έχει υποστεί μικροτραυματισμούς στους μυς, φλεγμονώδεις αντιδράσεις και απώλεια υγρών και ηλεκτρολυτών.Η άμεση ενυδάτωση με νερό και ισοτονικά διαλύματα βοηθά στην αποκατάσταση της ισορροπίας νατρίου και καλίου. Ταυτόχρονα, η πρόσληψη τροφών πλούσιων σε υδατάνθρακες (όπως μπανάνες, ρύζι ή μέλι) και πρωτεΐνη, είτε από ζωικές, είτε από φυτικές πηγές, υποστηρίζουν την αναπλήρωση του γλυκογόνου και τη μυϊκή αναδόμηση.Η παγοθεραπεία των κάτω άκρων ή ένα κρύο ντους για 10-15 λεπτά μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή και το μυϊκό οίδημα και να επισπεύσει την αποκατάσταση.2.Η πρώτη ημέρα μετά τον μαραθώνιο δεν απαιτεί πλήρη ακινησία, αντίθετα ενθαρρύνεται το ήπιο περπάτημα.Η παρατεταμένη καταπόνηση των κάτω άκρων προκαλεί μικρορήξεις σε μυϊκές ίνες, ιδιαίτερα στους γαστροκνήμιους και τους τετρακέφαλους, καθώς και αρθρική καταπόνηση στις αρθρώσεις των γόνατων και των ποδοκνημικών.Ήπιες διατάσεις βοηθούν στη βελτίωση της μικροκυκλοφορίας και στην αποκατάσταση των μυϊκών ομάδων μέσω της υπεραιμίας που δημιουργούν. Ακόμη περισσότερη βοήθεια μπορεί να προσφέρει η φυσικοθεραπεία με διαθερμίες, υπερήχους και χειρομαλάξεις.Από τη δεύτερη έως την τέταρτη ημέρα, προτείνεται ήπια αερόβια δραστηριότητα όπως κολύμβηση ή ποδήλατο χαμηλής έντασης. Αυτές οι μορφές άσκησης συμβάλλουν στη σταδιακή επαναφορά της κινητικότητας χωρίς επιβάρυνση των αρθρώσεων.3.