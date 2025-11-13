Fall-Winter 2025: Η νέα εποχή της Trussardi

Κλείσιμο

Η συλλογή αποτελείται από κομμάτια που αποπνέουν το DNA της Trussardi, της ιταλικής εταιρείας που ιδρύθηκε το 1911 στο Bergamo. Δερμάτινες και τζιν υφές επαναπροσδιορίζουν την απλότητα σε σύγχρονες γραμμές που αγκαλιάζουν το σώμα. Εκλεπτυσμένα κομμάτια επαναφέρουν το iconic logo και προσφέρουν total looks σε άνδρα και γυναίκα.Η συλλογή Φθινόπωρο Χειμώνας ’25 παρουσιάζεται μέσα από την καμπάνια “” με πρωταγωνιστές το style icon και μοντέλοκαι τον ηθοποιό, σύμβολο του masculine sensitivity. Οι δύο τους δημιουργούν το σύμπαν του «Gentle Society».Το “Α Gentle Society” δεν είναι απλά ο τίτλος της καμπάνιας, είναι μια κοινή γραμμή αναφοράς στη συλλογή που γιορτάζει μέσω της αισθητικής την cultural αναγέννηση της Trussardi. Καθημερινά σύνολα με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την υψηλή ποιότητα και δεξιοτεχνία, προσφέρουν έναν αέρα ιταλικής φινέτσας σε κάθε outfit.Το short-film-manifesto της καμπάνιας προβλήθηκε στη Βενετία κατά την διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Η επιλογή της ιταλικής πόλης δεν ήταν τυχαία, καθώς αντιπροσωπεύει την κομψότητα,τον σεβασμό και τις αξίες που ακολουθεί η Trussardi.