Fall-Winter 2025: Η νέα εποχή της Trussardi
Fall-Winter 2025: Η νέα εποχή της Trussardi
Η Trussardi επιστρέφει δυναμικά στο ελληνικό κοινό μέσα από μινιμαλιστικές γραμμές που αποτελούν τον ορισμό του quiet beauty
Η συλλογή αποτελείται από κομμάτια που αποπνέουν το DNA της Trussardi, της ιταλικής εταιρείας που ιδρύθηκε το 1911 στο Bergamo. Δερμάτινες και τζιν υφές επαναπροσδιορίζουν την απλότητα σε σύγχρονες γραμμές που αγκαλιάζουν το σώμα. Εκλεπτυσμένα κομμάτια επαναφέρουν το iconic logo και προσφέρουν total looks σε άνδρα και γυναίκα.
Η συλλογή Φθινόπωρο Χειμώνας ’25 παρουσιάζεται μέσα από την καμπάνια “A Gentle Society” με πρωταγωνιστές το style icon και μοντέλο Eva Herzigová και τον ηθοποιό Fernando Lindez, σύμβολο του masculine sensitivity. Οι δύο τους δημιουργούν το σύμπαν του «Gentle Society». Η Trussardi ταυτίζει το everyday dressing αντιμετωπίζοντας το ως μια επαναστατική πράξη.
Το “Α Gentle Society” δεν είναι απλά ο τίτλος της καμπάνιας, είναι μια κοινή γραμμή αναφοράς στη συλλογή που γιορτάζει μέσω της αισθητικής την cultural αναγέννηση της Trussardi. Καθημερινά σύνολα με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την υψηλή ποιότητα και δεξιοτεχνία, προσφέρουν έναν αέρα ιταλικής φινέτσας σε κάθε outfit.
Το short-film-manifesto της καμπάνιας προβλήθηκε στη Βενετία κατά την διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Η επιλογή της ιταλικής πόλης δεν ήταν τυχαία, καθώς αντιπροσωπεύει την κομψότητα,τον σεβασμό και τις αξίες που ακολουθεί η Trussardi.
Η συλλογή Φθινόπωρο Χειμώνας ’25 παρουσιάζεται μέσα από την καμπάνια “A Gentle Society” με πρωταγωνιστές το style icon και μοντέλο Eva Herzigová και τον ηθοποιό Fernando Lindez, σύμβολο του masculine sensitivity. Οι δύο τους δημιουργούν το σύμπαν του «Gentle Society». Η Trussardi ταυτίζει το everyday dressing αντιμετωπίζοντας το ως μια επαναστατική πράξη.
Το “Α Gentle Society” δεν είναι απλά ο τίτλος της καμπάνιας, είναι μια κοινή γραμμή αναφοράς στη συλλογή που γιορτάζει μέσω της αισθητικής την cultural αναγέννηση της Trussardi. Καθημερινά σύνολα με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την υψηλή ποιότητα και δεξιοτεχνία, προσφέρουν έναν αέρα ιταλικής φινέτσας σε κάθε outfit.
Το short-film-manifesto της καμπάνιας προβλήθηκε στη Βενετία κατά την διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Η επιλογή της ιταλικής πόλης δεν ήταν τυχαία, καθώς αντιπροσωπεύει την κομψότητα,τον σεβασμό και τις αξίες που ακολουθεί η Trussardi.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα