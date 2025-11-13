Η ELPEDISON ΕΓΙΝΕ “Enerwave”

Κλείσιμο

Στην, που θα είναι πλέονμετά από την εξαγορά του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της, προχώρησε η HELLENiQ ENERGY.Η εκδήλωση, κατά τη διάρκεια της οποίας, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, στις εγκαταστάσεις της HELEXPO,, καθώς καιΜε όραμα, η Enerwave, ως πλήρες μέλος ενός από τους μεγαλύτερους και πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους ενεργειακούς Ομίλους της ΝΑ Ευρώπης, στοχεύειΣτην εκδήλωση,, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η Enerwave θα αξιοποιήσει το δυναμικό των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που διαθέτει, την τεχνογνωσία της και τη σημερινή της θέση στην αγορά, εκμεταλλευόμενη πλήρως τις συνέργειες με τις υπάρχουσες επενδύσεις της HELLENiQ ENERGY σε Ανανεώσιμες Πηγές και Αποθήκευση Ενέργειας, αλλά και το μεγάλο χαρτοφυλάκιο προμήθειας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου των βιομηχανικών δραστηριοτήτων του Ομίλου.Αντίστοιχα,ότι οι πολλαπλές συνέργειες με την ΕΚΟ και τις άλλες θυγατρικές του Ομίλου, θα ενισχύσουν την παρουσία και προσβασιμότητα της Enerwave σε πελατολόγιο και προϊόντα, εδραιώνοντας έτσι την προσπάθειά της να προσφέρει στους καταναλωτές ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, υπήρξε εκτενήςστην μετεξέλιξή της σε ένανστο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, μέσα από τις θυγατρικές της εταιρίες. Ειδική αναφορά υπήρξε στηνκαι στα ιδιαίτερα, που οδήγησαν σεκαι στην αγορά αλλά και για τους μετόχους.: «Καλωσορίζουμε την Enerwave στην οικογένεια της HELLENiQ ENERGY. Με την δημιουργία της, κλείνει επίσημα και με απόλυτη επιτυχία το στρατηγικό πλάνο μετασχηματισμού μας, VISION 2025. Η νέα ονομασία και ταυτότητα είναι το πρώτο βήμα για την δημιουργία μιας ξεχωριστής εταιρίας στον χώρο της ενέργειας, που θα βρίσκεται κοντά στον σύγχρονο πελάτη και θα δημιουργεί αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον. Όπως ακριβώς πετύχαμε, μέσα από σταθερές αξίες και πολλή δουλειά, να αναπτύξουμε και να εξελίξουμε την HELLENiQ ENERGY ώστε να αποτελεί σήμερα σημείο αναφοράς στην ενεργειακή αγορά της ευρύτερης περιοχής μας, έτσι και η [όνομα εταιρείας] προχωρά στο δικό της πρόγραμμα μετασχηματισμού για να γίνει ο νέος, ισχυρός μας πυλώνας στην αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.»