Έπεσε «μαύρο» στις πειρατικές οθόνες στους αγώνες της EuroLeague με το Dynamic Blocking

Αίσθηση μάλιστα προκάλεσε ηπου αντίκρισαν χρήστεςστα παιχνίδια τηςτην Τρίτη 11/11/2025. Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που μόλις υπογράφηκε, φέρνει το λεγόμενο Dynamic Blocking, μια διαδικασία που επιτρέπει στην Επιτροπή για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής να κατεβάζει σε πραγματικό χρόνο παράνομα sites, IPs και streams.Πρόκειται για μια τεχνολογία πουστο «κρυφτό» των πειρατών, οι οποίοι μέχρι σήμερα άλλαζαν ips και domains με μεγάλη συχνότητα. Το ίδιο θα συμβαίνει και στα λεγόμεναπου «φυτρώνουν» στο διαδίκτυο κατά την διάρκεια, όπου κάποιος μπορούσε να αναζητήσει σε μηχανές αναζήτησης και να παρακολουθήσει αγώνες.Εκτός ότι αυτά τα links θα μπλοκάρονται πιο άμεσα, πλέον θα ελέγχεται και ηπου εισέρχεται σε αυτά τα links, αφού το ψηφιακό αποτύπωμα τους μένει παντού.Η πειρατεία στη συνδρομητική τηλεόραση δεν είναι πια ένα «γκρίζο» αδίκημα που περνούσε απαρατήρητο. Με τις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις, αλλά και με το νέο, το κράτος αποφάσισε να περάσει από τη θεωρία στην πράξη και να βάλει τουςσυνυπεύθυνους στο πειρατικό οικοσύστημα, αφού ουσιαστικά αυτοί είναι οι οικονομικοί τροφοδότες των πειρατικών εγκληματικών οργανώσεων. Τα διοικητικά πρόστιμα πλέον είναι σαφή και βαριά:για ιδιωτική χρήση καιγια δημόσια προβολή σε, ενώ για τους επίμονους παραβάτες προβλέπεταικαι. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: όποιος βλέπει παράνομα, πληρώνει.Το σημαντικότερο; Η εφαρμογή ξεκίνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες,, ο οποίος είχε αναπτύξει μεγάλο πειρατικό δίκτυο στην Ήπειρο. Την ίδια στιγμή πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκονται υπόμεγάλα web sitesκαι έχουν ήδη ταυτοποιηθείπου κατεβάζουν παράνομα περιεχόμενο, οπότε αναμένεται να λάβουν και αυτοί μέσω ΑΑΔΕ σχετικό διοικητικό πρόστιμο, αλλά και ποινικές κυρώσεις.Η Πολιτεία θεωρεί ότι χωρίς ζήτηση δεν υπάρχει προσφορά, άρα και ο θεατής που συνδέεται σε ένα πειρατικό stream συμμετέχει ενεργά σε ένα κύκλωμα που ζημιώνει δημιουργούς, αθλητικούς φορείς και το ίδιο το κράτος και τον πολιτισμό.