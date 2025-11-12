UCI GRAN FONDO LOUTRAKI 2025: Ελληνικές νίκες και διεθνείς συμμετοχές σε έναν συναρπαστικό αγώνα

Με μια μεγάλη γιορτή ποδηλασίας και με τη συμμετοχή περισσότερων από 350 αθλητών ολοκληρώθηκε την Κυριακή 2 Νοεμβρίου ο διεθνής αγώνας UCI Gran Fondo Loutraki 2025 – μέρος της διεθνούς σειράς αγώνων UCI Gran Fondo World Series