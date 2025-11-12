ΕΛΙΖΑ – Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού

σας προσκαλεί στο καθιερωμένο και αγαπημένο πλέον, από τις, στην Α’ Πλατεία Ψυχικού.Σε έναν φιλόξενο και γιορτινό χώρο, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι από τους υποστηρικτές και τους φίλους του ΕΛΙΖΑ.Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στην υποστήριξη του έργου του Σωματείου ΕΛΙΖΑ για την. Στόχος είναι ησε όλη την Ελλάδα.Σας περιμένουμε όλους να περάσουμε μαζί μια όμορφη ημέρα, γεμάτη χαμόγελα, προσφορά και αισιοδοξία!