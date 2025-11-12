Η Novibet παρουσιάζει το Noviverse: ένα καινοτόμο πρόγραμμα επιβράβευσης που αλλάζει τα δεδομένα στο online gaming

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για την εμπειρία των μελών της Novibet, με την παρουσίαση του Noviverse, του νέου προγράμματος επιβράβευσης που ενσωματώνει τεχνολογία και εξατομικευμένη εμπειρία για κάθε χρήστη σε ένα ενιαίο, καινοτόμο οικοσύστημα