20 Νοεμβρίου 2025 Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο του Παγκρέατος Καμπάνια ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης από τη Servier Hellas

Με στόχο να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει το ευρύ κοινό για τον παγκρεατικό καρκίνο και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Παγκρέατος,Μία καμπάνια, σκοπός της οποίας είναι ηπου πάσχουν από καρκίνο του παγκρέατος. Μία εκστρατεία με σύμβολο τον, έναΣτο πλαίσιο της καμπάνιας «Φάρος ελπίδας: Μαζί για τον καρκίνο του παγκρέατος»,, διοργανώνει τηνόπου δεσπόζει ο Φάρος, το σήμα κατατεθέν της πόλης:Ο παγκρεατικός καρκίνος είναι πλέον ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας παγκοσμίως, με αυξανόμενη τάση επίπτωσης και υψηλή θνησιμότητα. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Globocan 2022,. Αν και πρόκειται για σχετικά σπάνια νεοπλασματική νόσο,με 510.570 νέα περιστατικά ετησίως, ενώ, με 466.983 θανάτους ανά έτος παγκοσμίως [1].Η επίπτωση του καρκίνου του παγκρέατος παρουσιάζει ανοδική τάση, με[2]. Παρά την πρόοδο της ιατρικής και των θεραπευτικών προσεγγίσεων, ο συγκεκριμένος τύπος καρκίνου εξακολουθεί να έχει τη χαμηλότερη πενταετή επιβίωση μεταξύ των συχνότερων κακοηθειών, η οποία ανέρχεται μόλις σε 3% [3]., ενώ. Η επίπτωση είναι υψηλότερη στους άνδρες (5,5 περιστατικά/100.000) σε σχέση με τις γυναίκες (4,0/100.000) [5].Περισσότερο από 80% των περιπτώσεων του παγκρεατικού καρκίνου είναι σποραδικές, χωρίς ένδειξη κληρονομικής προδιάθεσης [6].(καθώς έχει διαπιστωθεί ότι η επίπτωση είναι υψηλότερη στους Αφροαμερικανούς (17,6 περιστατικά ανά 100.000 άτομα) σε σύγκριση με τους Καυκάσιους (13,8/100.000)) [4-5]. Εξίσου σημαντικοί, ωστόσο, είναι οι, οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν στόχο προληπτικών παρεμβάσεων. Σε αυτούς περιλαμβάνονται(ευθύνεται για 10–30% των περιπτώσεων),(πλούσια σε κόκκινο κρέας και φτωχή σε φυτικές ίνες),[7-12].και να αποτελέσει βασικό πυλώνα πρωτογενούς πρόληψης.Η κλινική εικόνα του παγκρεατικού καρκίνου είναι μη ειδική στα πρώιμα στάδια, γεγονός που οδηγεί σε καθυστερημένη διάγνωση και δυσμενή πρόγνωση [13-15]. Τα πιο[16-18]. Η διάγνωση βασίζεται στον κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, τη λήψη αναλυτικού ιατρικού ιστορικού, τη χρήση απεικονιστικών μεθόδων και την παθολογοανατομική επιβεβαίωση μέσω βιοψίας.Ο καρκίνος του παγκρέατος παραμένει μία από τις πιο προκλητικές και θανατηφόρες κακοήθειες, καθιστώντας«Στη Servier είμαστε δεσμευμένοι στη θεραπευτική πρόοδο, ώστε να υπηρετούνται οι ανάγκες των ασθενών. Αυτός είναι ο Προορισμός μας. Ως Servier Hellas, εδώ και 10 χρόνια υπηρετούμε με αφοσίωση την Ογκολογία και την Αιματολογία, γιατί αυτό που μας κινητοποιεί είναι να προσφέρουμε στον ασθενή με καρκίνο, θεραπείες και υπηρεσίες για περισσότερη και καλύτερη ποιότητα ζωής. Υπηρετούμε την υγεία, ωστόσο η πρόληψη είναι υψίστης σημασίας. Γι’ αυτό, με τη φετινή καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον παγκρεατικό καρκίνο με τίτλο «Φάρος ελπίδας: Μαζί για τον καρκίνο του παγκρέατος», στόχος μας είναι να ρίξουμε φως στις ίσως άγνωστες πτυχές που αφορούν στην πρόληψη του παγκρεατικού καρκίνου, αλλά και να αναδείξουμε τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Γιατί ο καρκίνος του παγκρέατος μπορεί να είναι σιωπηλός, αλλά η γνώση μπορεί να κάνει τη διαφορά».