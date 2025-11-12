Η bwin δίπλα στις γυναίκες του αθλητισμού στο GWomen Sports Summit 2025

H bwin για δεύτερη διαδοχική χρονιά στηρίζει τη φωνή της ισότητας και της έμπνευσης στον αθλητισμό, ως Χορηγός του 4ου GWomen Sports Summit





Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά πλημμύρισε με έμπνευση, συναίσθημα και πίστη στη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, άνοιξε το συνέδριο με μία ουσιαστική τοποθέτηση για την ανάγκη ισότητας στον αθλητισμό, ανακοινώνοντας παράλληλα επενδύσεις στις αθλητικές υποδομές της Αττικής που θα δώσουν περισσότερες ευκαιρίες στις γυναίκες να αναπτυχθούν και να διακριθούν.



Από τις πιο δυνατές στιγμές της ημέρας ήταν η ενότητα «Αθλητισμός και Ρατσισμός», με πρωταγωνίστριες τις αθλήτριες του Team Future της







Κλείσιμο



Η Αναστασία Ντραγκομίροβα, πρωταθλήτρια στο έπταθλο, μίλησε για τη δική της εμπειρία μεγαλώνοντας και αγωνιζόμενη χωρίς να έχει ακόμη ελληνική ιθαγένεια: «Ο αθλητισμός ήταν για μένα τρόπος να αποδείξω ποια είμαι, όχι από πού κατάγομαι».



Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με τα λόγια της Ιωάννας Μπερίου, που με ιδιαίτερη ευαισθησία και συγκίνηση μίλησε για τη σχέση της



Η Γενική Διευθύντρια της



Δυναμικές, αυθεντικές, αληθινές γυναίκες που κόντρα σε όλα τα εμπόδια τόλμησαν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Γυναίκες που μέσα από τη δύναμη του αθλητισμού ένωσαν τις φωνές τους και μοιράστηκαν τις ιστορίες τους στο 4ο GWomen Sports Summit, με το κοινό σύνθημα «Together, Stronger, Unstoppable». Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η bwin στάθηκε αρωγός αυτής της μεγάλης προσπάθειας, στηρίζοντας έμπρακτα το όραμα για ισότητα, συμπερίληψη και ενδυνάμωση των γυναικών στον αθλητισμό.Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά πλημμύρισε με έμπνευση, συναίσθημα και πίστη στη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, άνοιξε το συνέδριο με μία ουσιαστική τοποθέτηση για την ανάγκη ισότητας στον αθλητισμό, ανακοινώνοντας παράλληλα επενδύσεις στις αθλητικές υποδομές της Αττικής που θα δώσουν περισσότερες ευκαιρίες στις γυναίκες να αναπτυχθούν και να διακριθούν.Από τις πιο δυνατές στιγμές της ημέρας ήταν η ενότητα «Αθλητισμός και Ρατσισμός», με πρωταγωνίστριες τις αθλήτριες του Team Future της bwin , Ελίνα Τζένγκο και Αναστασία Ντραγκομίροβα, δύο νεαρές πρωταθλήτριες που ενσαρκώνουν το θάρρος, τη δύναμη και την ανθεκτικότητα.Στο πάνελ αυτής της βαθιά ανθρώπινης συζήτησης συμμετείχε και η Γενική Διευθύντρια της bwin , Ιωάννα Μπερίου. Προκαταλήψεις, αμφισβητήσεις και τα εμπόδια που αντιμετώπισαν στον δρόμο τους, τέθηκαν επί τάπητος. Η Ελίνα Τζένγκο, διακεκριμένη αθλήτρια και Πρωταθλήτρια Ευρώπης στον ακοντισμό, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της όταν μίλησε για τα ρατσιστικά σχόλια που έχει δεχθεί: «Πέρασα δύο χρόνια που είχα αφήσει τον εαυτό μου. Έλεγαν διάφορα “γιατί βάφεις κόκκινα τα νύχια σου;”, “φοράς τα χρώματα της Αλβανίας”, ενώ ήταν ρούχα του χορηγού μου. Ήταν μια δύσκολη περίοδος και το μόνο που μετανιώνω είναι ότι δεν ζήτησα βοήθεια. Αν το είχα κάνει, ίσως να ήταν πιο εύκολο. Όμως μέσα από όλο αυτό έμαθα να στέκομαι πιο δυνατή».Τα λόγια της προκάλεσαν συγκίνηση στο κοινό, με τη σιωπή στην αίθουσα να γίνεται η πιο δυνατή απόδειξη ότι ο ρατσισμός μπορεί να αφήσει πληγές, αλλά και να γίνει αφορμή για δύναμη.Η Αναστασία Ντραγκομίροβα, πρωταθλήτρια στο έπταθλο, μίλησε για τη δική της εμπειρία μεγαλώνοντας και αγωνιζόμενη χωρίς να έχει ακόμη ελληνική ιθαγένεια: «Ο αθλητισμός ήταν για μένα τρόπος να αποδείξω ποια είμαι, όχι από πού κατάγομαι».Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με τα λόγια της Ιωάννας Μπερίου, που με ιδιαίτερη ευαισθησία και συγκίνηση μίλησε για τη σχέση της bwin με τον αθλητισμό και το γιατί επέλεξαν να σταθούν δίπλα στις δύο αθλήτριες: «Όταν γνωρίσαμε την Ελίνα και την Αναστασία, είδαμε κάτι πέρα από τα ρεκόρ και τα μετάλλια, είδαμε σπίθα, πίστη, πάθος. Είδαμε δύο κορίτσια που μέσα από αντιξοότητες συνέχισαν να παλεύουν με χαμόγελο. Ο ρατσισμός τρυπώνει ύπουλα, όχι με φωνές, αλλά με ψίθυρους. Και είναι χρέος όλων μας να τον σταματήσουμε. Για εμάς στην bwin, δεν έχει σημασία ποιος είσαι ή από πού προέρχεσαι, αλλά τι κουβαλάς στην ψυχή σου. Αυτές οι δύο αθλήτριες είναι η προσωποποίηση της ανθρώπινης δύναμης και της αξίας του αθλητισμού που ενώνει».Η Γενική Διευθύντρια της bwin αναφέρθηκε επίσης στην απόφαση τoυ βραβευμένου brand να στηρίξει έμπρακτα τις συνθήκες προπόνησης των αθλητών που χορηγεί στη Νέα Καλλικράτεια: «Όταν είδαμε τις εγκαταστάσεις τους, τις λάσπες, τον χώρο που ονομάζονταν “γυμναστήριο” με τα βάρη κρυμμένα στις τουαλέτες, ξέραμε ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι. Με πρωτοβουλία του Γιάννη Καποδίστρια, αποφασίσαμε να ολοκληρώσουμε το έργο σε ένα χρόνο και το μετατρέψαμε σε χώρο αντάξιο του ταλέντου και της προσπάθειάς τους. Αυτή είναι η ουσία της στήριξης και η bwin κάνει τα πάντα εκεί έξω για την ανάπτυξη του αθλητισμού».

Ένα πάνελ που δεν μίλησε μόνο για ρατσισμό, αλλά για την αξία του να παραμένεις άνθρωπος, να σηκώνεσαι ξανά και να συνεχίζεις να παλεύεις.



Πέννυ Ρόγκα – Παίζοντας για τη ζωή



Ανάμεσα στις πιο συγκινητικές στιγμές της διοργάνωσης ξεχώρισε και η παρουσία της Πέννυς Ρόγκα, πρώην αρχηγού της Εθνικής ομάδας βόλεϊ, που μίλησε ανοιχτά για τη μάχη της με τον καρκίνο. Με ειλικρίνεια και συγκίνηση, περιέγραψε την πορεία της από τη στιγμή της διάγνωσης έως τη νίκη απέναντι στην ασθένεια, μετατρέποντας τη δοκιμασία της σε μήνυμα ζωής και ελπίδας: «Ο αθλητισμός με έμαθε να παλεύω και αυτό έκανα και με τον καρκίνο. Έμαθα να μην τα παρατάω, να βρίσκω δύναμη ακόμη κι όταν όλα μοιάζουν χαμένα. Και πάνω απ’ όλα, να εκτιμώ τους ανθρώπους που μένουν δίπλα σου, όχι στις νίκες, αλλά στις πιο δύσκολες στιγμές». Η ομιλία της Ρόγκα προκάλεσε συγκίνηση και δέος. Το κοινό την αποθέωσε, αναγνωρίζοντας πως το θάρρος της και η θετική της στάση είναι το ίδιο σημαντικά «μετάλλια» με όσα έχει κερδίσει μέσα στα γήπεδα. Η παρουσία της υπενθύμισε πως ο αθλητισμός δεν είναι μόνο επιδόσεις, είναι τρόπος ζωής, δύναμη ψυχής και έμπνευση.



Το success story της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών



Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών, Παγκόσμιες Πρωταθλήτριες, μίλησαν για τη διαδρομή τους από την αφάνεια στην κορυφή. Σε μια ζεστή συζήτηση, οι αθλήτριες αναφέρθηκαν στις θυσίες, στην πειθαρχία και στη σημασία της συνεχούς στήριξης όχι μόνο στις στιγμές των επιτυχιών αλλά και στις πιο δύσκολες φάσεις. Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, στάθηκε στη σημασία του συστήματος υποστήριξης των αθλητριών και στη θεσμική ενίσχυση της ισότητας στον αθλητισμό.



Ισότητα στην πράξη



Γυναίκες από τον χώρο της πολιτικής και της κοινωνίας συζήτησαν για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που χρειάζονται ώστε η ισότητα στον αθλητισμό να γίνει πραγματικότητα. Η Δόμνα Μιχαηλίδου, η Ελεονώρα Μελέτη, η Νάντια Γιαννακοπούλου, η Νεφέλη Χατζηιωαννίδου και η Ζέφη Δαμαδάμα μοιράστηκαν εμπειρίες και θέσεις.



«Parents Supporting Daughters»



Πίσω από κάθε παιδί που αγωνίζεται, υπάρχει ένας γονιός που πιστεύει στις δυνατότητές του και το στηρίζει σε κάθε του βήμα στον αθλητισμό. Στο ξεχωριστό αυτό πάνελ, η Βάλια και ο Γιάννης Μώραλης μαζί με την κόρη τους, ο Γιάννης και η Μαρία Ραφαηλίδη, ο Θοδωρής Βλάχος και ο Περικλής Ιακωβάκης σχολίασαν το πώς ένας γονέας θα πρέπει να ωθεί το παιδί του προς τον αθλητισμό ακούγοντας τις ανάγκες του.



Το GWomen Sports Summit 2025 απέδειξε για ακόμα μια φορά πως η αλλαγή έρχεται μέσα από τη φωνή, τη δράση και τη συνεργασία. Μια εποχή όπου η γυναίκα δεν χρειάζεται να αποδεικνύει ποια είναι, γιατί η αξία της, η προσπάθεια και το όραμά της μιλούν από μόνα τους.



«Together. Stronger. Unstoppable.» Ένα σύνθημα που δεν έμεινε στα λόγια, αλλά πήρε σάρκα και οστά μέσα από τις ιστορίες των γυναικών που ανέβηκαν στη σκηνή.



21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

12.11.2025, 09:00