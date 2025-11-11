Η Freedom Holding Corp. προωθεί την ανάπτυξη υποδομών AI και ψηφιακής εκπαίδευσης στην Κεντρική Ασία

Κλείσιμο

Συγκεκριμένα σχεδιάζουν να δημιουργήσουν εθνική υποδομή AI επιπέδου exascale με τεχνολογία NVIDIA και προγράμματα εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Καζακστάν, η OpenAI, Inc. και η Freedom Holding Corp., υπέγραψαν συμφωνία, χάρη στην οποία 165.000 εκπαιδευτικοί θα αποκτήσουν πρόσβαση στο ChatGPT Edu.Συνεργασία για την προώθηση της υποδομής Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κεντρική ΑσίαΗ συνεργασία για την προώθηση της υποδομής ΑΙ στην Κεντρική Ασία περιγράφει μια σταδιακή προσέγγιση υλοποίησης, που περιλαμβάνει σχέδια για τη δημιουργία ενός Εθνικού Κόμβου Τεχνητής Νοημοσύνης του Καζακστάν, ο οποίος θα λειτουργεί από τη Freedom Holding Corp. και θα βασίζεται στην υποδομή Τεχνητής Νοημοσύνης της NVIDIA. Το υπουργείο θα δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για τη φιλοξενία και τη λειτουργία υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης μεγάλης κλίμακας και θα στηρίξει πρωτοβουλίες, όπως η ίδρυση Ακαδημίας και Ερευνητικού Εργαστηρίου AI για την εκπαίδευση μηχανικών και ερευνητών.Το έργο, αξίας 2 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, θα υλοποιηθεί σε μια εγκατάσταση στο Καζακστάν με διαθέσιμη ισχύ 100 MW. Η Freedom Holding Corp. προτίθεται να αποτελέσει τον κύριο εταίρο στη χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου.Η συνεργασία αυτή αποδεικνύει τη δέσμευση των δύο πλευρών για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος της Τεχνητής Νοημοσύνης, την προώθηση της καινοτομίας και την προετοιμασία των μελλοντικών ταλέντων για την ταχέως εξελισσόμενη ψηφιακή οικονομία του Καζακστάν και της Κεντρικής Ασίας.«Η συνεργασία με την NVIDIA αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής του Καζακστάν για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Δημιουργούμε τα θεμέλια ενός εθνικού οικοσυστήματος AI που θα ενισχύσει την οικονομία μας, θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητά μας και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για ολόκληρη την περιοχή», δήλωσε ο Zhaslan Madiyev, Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Καζακστάν και υπουργός Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψηφιακής Ανάπτυξης.«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συμμετέχουμε σε αυτή την πρωτοβουλία που ενισχύει τη θέση του Καζακστάν στο παγκόσμιο τοπίο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία μας με τις προηγμένες τεχνολογίες της NVIDIA και τη διορατική υποστήριξη του υπουργείου, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό θεμέλιο για την καινοτομία και να προωθήσουμε τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης σε ολόκληρη την Κεντρική Ασία», δήλωσε ο Timur Turlov, Διευθύνων Σύμβουλος της Freedom Holding Corp.OpenAI και Freedom Holding Corp. προωθούν την ψηφιακή εκπαίδευση στο ΚαζακστάνΣτις 6 Νοεμβρίου 2025, στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Καζακστάν, η OpenAI, Inc. και η Freedom Holding Corp. υπέγραψαν στρατηγική συμφωνία συνεργασίας. Βάσει αυτής της συμφωνίας, 165.000 εκπαιδευτικοί στο Καζακστάν θα αποκτήσουν πρόσβαση στο ChatGPT Edu, μια βελτιωμένη εκπαιδευτική έκδοση του ChatGPT, σχεδιασμένη με ενισχυμένα μέτρα απορρήτου και προστασίας δεδομένων.Η συνεργασία αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τις εθνικές πρωτοβουλίες ψηφιακής εκπαίδευσης και καλλιέργειας δεξιοτήτων AI στο Καζακστάν. Μέσω αυτής της συμφωνίας, το Καζακστάν κατατάσσεται ανάμεσα στις πρώτες χώρες παγκοσμίως που θα αναπτύξουν το ChatGPT Edu σε εθνική κλίμακα, δίνοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων να αξιοποιήσουν σύγχρονα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας και της μάθησης.Βάσει της συμφωνίας, η Freedom Holding Corp. θα χρηματοδοτήσει την πρωτοβουλία, ενώ η OpenAI θα παρέχει την πλατφόρμα ChatGPT Edu, όπως και υποστήριξη προσαρμοσμένη στην καζακική και ρωσική γλώσσα. Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Καζακστάν θα συντονίζει την υλοποίηση σε όλα τα κυβερνητικά όργανα και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, διασφαλίζοντας την ενσωμάτωση της πρωτοβουλίας στα εθνικά εκπαιδευτικά πλαίσια και στα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης.